von sk

Um den Mindestabstand von 1,50 Metern zu wahren, tagen die 58 Kreisräte nicht wie gewohnt im Landratsamt, sondern in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen. Räte, die nicht anwesend sein können, wird die Teilnahme über eine Video- oder Telefonzuschaltung ermöglicht. Abstimmen dürfen jedoch nur anwesende Kreisräte. Auch Bürger können an der Sitzung teilnehmen.

Die Anzahl der Plätze ist wegen der Corona-Einschränkungen allerdings begrenzt. Auf der Tagesordnung stehen das Ausscheiden von Kreisrat Rupert Kubon und das Nachrücken sowie die Verpflichtung von Bernd Lohmiller. Landrat Sven Hinterseh wird über die Auswirkungen der Coronakrise auf den Schwarzwald-Baar-Kreis berichten und einen Überblick über die Situation im Landratsamt geben.