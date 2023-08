Ein betrunkener Mann hat am Samstag gegen 21 Uhr für Aufruhr beim Konzert von Radspitz in der Parkresidenz in der Oberförster-Ganter-Straße gesorgt. Der 45-Jährige Besucher hatte laut Polizei zu viel Alkohol getrunken und begann, andere Gäste anzupöbeln.

Mann soll das Gelände verlassen

Die Veranstalterin forderte ihn und seine ebenfalls angetrunkene Begleiterin auf, das Gelände zu verlassen. Dabei geriet der Mann mit anderen Personen Streit und es kam zu einer Schlägerei, bei dem eine 18-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann durch Schläge des Betrunkenen leichte Verletzungen erlitten.

Zwei Promille im Blut

Die Polizei traf den aggressiven Mann und seine Begleitung unweit der Veranstaltung auf dem Nachhauseweg an, wobei sich herausstellte, dass der Mann rund zwei Promille Alkohol intus hatte, was ihn aber nicht vor einer Anzeige wegen Körperverletzung schütze, teilt die Polizei mit.