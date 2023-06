Die instabilen Wetterverhältnissen hatten wohl für einigen Sorgenfalten im Vorfeld gesorgt. Umso größer muss die Erleichterung bei den Städten Donaueschingen und Bad Dürrheim, sowie Veranstaltern und Sportlern am Freitag gewesen sein.

Viel besser hätten sie sich die Witterungsbedingungen zum Start der Rad-Straßenmeisterschaft 2023 nicht ausmalen können. Veranstalter Rik Sauser sprach von sonnigem „Kaiserwetter“ für das gesamte Wochenende.

Zwar blieb der ganz große Ansturm zum Start der Einzelzeitfahren am frühen Freitagmittag noch aus. Die Zuschauermassen werden am Samstag und Sonntag zu den Straßenrennen erwartet. Dennoch war unter den Anwesenden schon jetzt eine spürbare Vorfreude auf das anstehende Wochenende auszumachen.

Fanzone im Startbereich Donaueschingen Video: Daniel Vedder

Langsam füllt sich der Rathausplatz

Als die erste Fahrerin der U23 der Frauen um 14 Uhr auf die etwa 32 Kilometer lange Strecke startete, waren etwa 200 Interessierte im Startbereich versammelt. Viele Eltern mit Kindern mischten sich unter die Menge in der Fanzone.

Oberbürgermeister (OB) Erik Pauly zeigt sich mit der ersten Resonanz zu früher Stunde an einem Werktag zufrieden und unterstrich, wie er für das Sportereignis brennt. „Als die Idee aufkam, war es eine Selbstverständlichkeit für die Stadt da dabei sein zu wollen.“

Überwältigt zeigt sich der OB vom breiten Teilnehmerfeld. 260 Fahrerinnen und Fahrer starten in die Einzelzeitfahren, mehr noch in die Straßenrennen. „Alle Hotels sind ausgebucht“, verkündet Pauly.

Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly freut sich über den Einzug der deutschen Radsportelite in seine Stadt. | Bild: Daniel Vedder

Hier kann man die Rennen verfolgen Veranstalter Sauser hat im Streckenverlauf vier Fanzonen eingerichtet . Am Rathausplatz in Donaueschingen kann der Start jedes Rennens live mitverfolgt werden. Im Zielbereich der Salinenstraße in Bad Dürrheim werden Siegerehrungen und eine Expo stattfinden. Dazu werden bei den Straßenrennen am Samstag und Sonntag Fanzonen in Aasen und Öfingen eingerichtet. Hier können an Leinwänden die gesamten Rennen verfolgt werden. Örtliche Vereine sorgen für die Bewirtung.

Der SÜDKURIER informierte über Streckenverlauf und Straßensperrungen über das Wochenende.

Gute Stimmung zum Start

Im weiteren Verlauf gesellten sich immer mehr Interessierte auf den Rathausplatz. Auf einer großen Leinwand konnten sie die ersten Fahrerinnen beim Zieleinlauf beobachten. Rundherum war an Bewirtungsständen für Speis und Trank gesorgt.

Start des Einzelzeitfahrens Video: Daniel Vedder

Bei den Anwesenheit war die Begeisterung für das Ereignis deutlich zu spüren. Auch nach etwa einer Stunde wurden die Fahrer noch mit großem Jubel und Applaus auf die Strecke verabschiedet. Viele nutzten die Gelegenheit hautnah neben der Fanzone den Athleten bei der Radkontrolle zuzuschauen.

In der Fanzone des Donaueschinger Rathausplatzes wird auf einer Leinwand der Zieleinlauf der Radsportler übertragen. | Bild: Daniel Vedder

Interessierte stoßen spontan dazu

Während für die beiden Straßenrennen am Samstag und Sonntag der große Andrang erwartet wird, blieben beim Einzelzeitfahren eher viele Leute spontan in der Startzone hängen. So auch Heike Happla aus Hüfingen und Gabi Zimmermann aus Pfohren.

Die beiden Frauen waren aus anderen Gründen in Donaueschingen, blieben aus Interesse allerdings bei der Rad-DM und sind nun Fans. „So eine Großveranstaltung wertet schon auf“, schwärmt Zimmermann von ihren Eindrücken. Heike Happla will nun auch zu den Straßenrennen vorbeischauen. „Wir wollen jetzt auch sehen, wie die ganze Truppe gemeinsam startet.“

Heike Happle aus Hüfingen (links) und Gabi Zimmermann aus Pfohren sind spontan in der Fanzone hängen geblieben und erfreuen sich am Event. | Bild: Daniel Vedder

Besonders faszinieren die beiden Frauen die Kameraleute, die stehend auf Motorrädern hinter den Athleten herfahren.

Im Laufe des Nachmittags treiben sich auch auf der Außenbewirtung der Gaststätten der Karlstraße mehr Menschen. Hier vor dem Black Pearl. | Bild: Daniel Vedder

Freude über die Großveranstaltung

Aber auch die ersten Fans mischten sich schon zum Start der U23 der Frauen unter die Zuschauer. Willi Zirlewagen aus Donaueschingen hatte sich gemeinsam mit Sohn Tobias das Wochenende bereits im Kalender markiert. Auch wenn sie selbst – abgesehen vom gelegentlichen Schauen der Tour de France – wenig mit Radsport zutun haben, finden sie es „genial, dass sowas mal hier ist“.

Willi Zirlewagen aus Donaueschingen ist gemeinsam mit Sohn Tobias an der Rennstrecke und freut sich über das Großereignis auf der Baar. Er will auch bei den Straßenrennen dabei sein. | Bild: Daniel Vedder

Die Zirlewagens freuen sich, ein solches Event einmal vor der Haustür verfolgen zu können und wollen auch am Sonntag beim Straßenrennen der Herren wieder mit von der Partie sein. Dann vielleicht im Aasener Labyrinth, wo die Fahrer gleich sieben Mal passieren werden.

Lokale Vereine bewirten

Die Bewirtung in der Donaueschinger Fanzone übernehmen die Stadthexen. Zum frühen Treiben bilanziert Andreas Ley: „Es könnte noch etwas besser laufen, aber wir sind zufrieden.“ Die Stadthexen werden sich über das Wochenende mit bis zu 40 Leuten engagieren. Neben der Bewirtung auch als Streckenposten.

Auch für die Event erfahrenen Narren ist die Rad-DM etwas Besonderes. „Wir sind sonst auch beim Riderman dabei, aber das ist mal etwas Neues, so eine große Veranstaltung“, so Ley.

Die Stadthexen sorgen für die Bewirtung auf dem Rathausplatz. Andreas Ley und sein Team sorgen das Wochenende über für Würstchen und Getränke. | Bild: Daniel Vedder

Er selbst bezeichnet sich nicht als Radsportfan, aber freut sich vor allem auf die Straßenrennen. Das Ereignis reize ihn. Dann rechnet er auch mit großem Andrang.

Für die richtige Abkühlung bei heißen Temperaturen will die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg sorgen. Auch sie hat für die Rad-DM unterhalb des Ratshausplatzes aufgeschlagen und tauscht Slushie-Eis gegen Spenden.

Auch Geschäftsführerin Henriette Stanley hat das Radsport-Fieber gepackt. „Was Besseres könnten wir uns für die Region nicht wünschen.“

Henriette Stanley verteilt für die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg Slushies bei der Rad-DM. | Bild: Daniel Vedder