4000 Menschen grölten am Samstag in der Helios-Arena über die Späße von Comedian Mario Barth. Der feuerte seine gewohnten Männer-gegen-Frauen-Geschichten ab. Er hatte in Schwenningen sein aktuelles Programm „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“ dabei. In der Pause verging jedoch etlichen Besuchern das Lachen.

Generell scheint die Helios-Arena für große Konzerte oder Shows mit mehreren tausend Zuschauern bestens geeignet. Was die Sicht des Publikums auf die Bühne betrifft. Vor allem von den Tribünen hat man einen guten Blick auf die Künstler.

Comedy ist kein Eishockey

Was bei einem Eishockeyspiel offensichtlich reibungslos funktioniert, nämlich viele Besucher mit Getränken und Speisen zu versorgen, scheint bei einer Großveranstaltung in der Eis-Arena zu harzen. Wenn alle Besucher gleichzeitig an die Theken stürmen, gibt es zu wenig Ausgabestellen.

Als Mario Barth, der über seine Erlebnisse als Patenonkel mit seinem Patenkind sprach und der Frage nachging, ob Tiere besser sozialisiert sind als Menschen, nach knapp einer Stunde Programm die Pause ankündigte, kam Bewegung in die nahezu 4000 Zuschauer.

Was die Besucher wollen

Die wollten sich die Beine vertreten, weil sie im Innenrund auf winzigen Stühlen in eng gestuhlten Sitzreihen hocken mussten. Und außerdem hatten viele das Bedürfnis, die vom lauten Lachen trocken gewordenen Kehlen mit einem Erfrischungsgetränk zu befeuchten.

In der Pause vertreten sich die Besucher die Beine. Im Innenrund sitzen die Zuschauer dichtgedrängt auf winzigen Stühlen in enggestuhlten Reihen. | Bild: Sprich, Roland

Doch für viele gab es nur Frust statt Fruchtsaftschorle und Bedauern statt Bier von den Helfern an den Kiosken. Dort war die Warteschlange nach der 20-minütigen Pause immer noch lang, als plötzlich das Licht in den Gängen ausging und die Schankmitarbeiter die Rollläden herunter ließen.

Was die Veranstalter wollen

„Anweisung vom Veranstalter, wir dürfen nichts mehr ausschenken“, so die knappe und mit einem entschuldigenden Schulterzucken der Kioskmitarbeiter verbundene Antwort. Das verursachte bei etlichen Besuchern fassungsloses Kopfschütteln und bei anderen großen Unmut. Zumal am Merchandisingstand weiterhin Verkaufsgeschäfte getätigt wurden.

So reagiert das Publikum

„Das ist ein Witz, so etwas geht ja gar nicht“, regte sich Patrick Bucher aus Rottweil auf. Er und seine Kumpels warteten in der Schlange und wären mit ihrer Bestellung als nächstes an der Reihe gewesen. Ohne Getränk ging es für sie zurück an den Sitzplatz. Immerhin hatten sie so beide Hände frei, um sich den Weg im Dunklen zu ertasten.

Schwarzwald-Baar-Kreis Drogen-Raser: Wie eine Frau der Polizei hilft, einen schwarzen BMW zu stoppen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Ralf Müller aus VS-Villingen, der sich mit seiner Frau Sabine auf einen unterhaltsamen Abend gefreut hatte, war stocksauer. „Ich war ziemlich erbost und musste nach langer Wartezeit ohne Getränke wieder auf meinen Platz.“

Mario Barth bricht ab

Immerhin hatte Mario Barth ein, wenn auch unfreiwilliges Einsehen. Als er zu Beginn des zweiten Teils erkannte, dass etliche Besucher noch nicht wieder auf ihre Plätze zurückgekehrt waren, brach er den Beginn ab und kam einige Minuten später erneut auf die Bühne, damit alle Zuschauer den zweiten Teil in kompletter Länge genießen konnten.

Mario Barth bei seinem Auftritt in der Schwenninger Helios-Arena. | Bild: Sprich, Roland

Angesichts der Geschichten, Späße und Zoten, die der Berliner Comedian vom Stapel ließ, hatten seine Zuhörer offensichtlich immer noch Spaß. Die Lacher hallten nur so durch die Arena. Allerdings lachten die Besucher im zweiten Teil mit sehr trockener Kehle.