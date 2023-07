Sowohl in der Nacht zum Samstag, als auch in der Nacht zum Sonntag ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Waldfest in Döggingen gekommen.

Schwer verletzt nach Sturz

Wie die Polizei mitteilte, gerieten am frühen Samstagmorgen, 1. Juli, gegen 2.45 Uhr etwa 15 bis 20 Personen in Streit. Es wurden nicht nur Beleidigungen ausgetauscht, die Gruppen gerieten auch handgreiflich aneinander. Dabei seien mehrere Personen verletzt worden. Schwere Verletzungen zog sich eine Person zu, die bei der Auseinandersetzung einen Abhang hinunter stürzte. Sie wurde in eine Klink eingeliefert.

In der Nacht auf Sonntag, 2. Juli, gegen 1.30 Uhr, habe ein zunächst unbekannter Mann drei Personen erst verbal und anschließend körperlich angegangen. Hierbei soll der Unbekannte einen der Geschädigten mit einem Messer leicht verletzt haben. Danach entfernte sich der Angreifer vom Fest. Die Geschädigten erlitten mehrere Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0771 837830 zu melden.