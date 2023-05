Hinter dem Gebäude der Bertholdschule liegt eine Grünfläche, die seit vielen Jahren nicht genutzt wird. Sie macht einen eher ungepflegten Eindruck. Auch gibt es keinen Rückzugsraum für Schülerinnen und Schüler, die in bestimmten Lebenslagen, zum Beispiel bei einem Trauerfall, Ruhe benötigen. Um Wohlbefinden und Lernmöglichkeiten zu verbessern, sollen auf der besagten Grünfläche ein Schulgarten und ein Raum der Stille entstehen.

Die Umgebung als Lern-Faktor

„Die Umgebung, innerhalb wie außerhalb der Schule, hat einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und somit das Lernen der Kinder“, weiß Lehrer David Faller. Die anfallenden Aufgaben im Garten seien vielseitig und förderten neben gärtnerischen, handwerklichen und hauswirtschaftlichen Fähigkeiten auch soziale Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Ein Schulgarten sei thematisch aktueller denn je: „Durch den Klimawandel sind wir dazu gezwungen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.“ Außerdem könnten einzelne Unterrichtsstunden bei zu heißen Innenraumtemperaturen im „grünen Klassenzimmer“ abgehalten werden.

Villingens Bertholdschule Das Bildungshaus ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Lernen in Villingen. Für ihr Projekt, bestehend aus einem Schulgarten auf dem Schulgelände und einen Raum der Stille in Form eines Gartenhäuschens, der auch als Trauerraum genutzt werden können soll, benötigt sie insgesamt 6 000 Euro. Für die anstehenden Aufgaben sind von den Schülern vielfältige Fähigkeiten gefordert.

Der Raum der Stille füge sich gut in das Gesamtkonzept ein und solle in einem Gartenhaus entstehen. Bei Trauerfällen könnte hier auch ein Trauerraum eingerichtet werden oder Impulse für kleine Schülergruppen von Schulseelsorgerin, Schulsozialarbeiterin und Klassenlehrern initiiert werden. Auf dem Gartenhaus könnten Solarmodule angebracht werden, die einen weiteren Lerninhalt der Umweltbildung darstellten.

Die Bedeutung des Schulgartens

Gerade für ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum wie die Bertholdschule seien ein Schulgarten und ein Raum der Stille so wichtig. „Immer mehr Schüler leben ausschließlich in urbanen Settings und der Kontakt zur Natur verringert sich“, so Faller. Dies hänge mit dem Wandel der Gesellschaft aber auch mit den sozialen Medien zusammen. Eine Trauerkultur sei bei Kindern kaum noch vorhanden. Mit Hilfe der Schulseelsorgerin und dem geeigneten Arbeitsraum dazu, solle Schülern trauern in einem intimen Rahmen ermöglicht werden.

Beete für Bienen und Insekten

Das Freizeitprogramm bestehe meist aus vielen Reizen, teilweise bis hin zur Reizüberflutung. Im Raum der Stille sollen Schüler wieder lernen, zur Ruhe zu kommen. Konkret sollen gemauerte und hölzerne Hochbeete Gemüse-, Kräuter- und Bienenbeete, eine Bienenwiese, eine Kompostanlage, eine Zisterne, ein Insektenhotel, ein Balkonkraftwerk, ein Windrad, eine Sitzecke zum Lernen in der freien Natur sowie ein Gartenhäuschen entstehen.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.