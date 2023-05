Unter dem Motto: Ihr für uns, wir für euch – wir gehören zu Donaueschingen, möchte die Karl-Wacker-Schule (KWS), ein ganz besonderes Projekt verwirklichen, was auch der Allgemeinheit zu Gute kommen wird. Gleichzeitig will die Einrichtung aber auch auf sich aufmerksam machen.

Das sozialpädagogische Bildungs-und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung möchte als Schulgemeinschaft, das heißt, alle Grund-und weiterführenden Stufen, eine weitere Dekoration bauen. Ähnlich wie die jährlich in der Stadtmitte beim Hanselbrunnenplatz aufgebaute Karl-Wacker-Weihnachtskrippe, die schon seit vielen Jahren die weihnachtliche Kulisse bereichert.

Die Karl-Wacker-Schule Die Donaueschinger Bildungseinrichtung ist ein sonderpädagogisches Zentrum mit dem Schwerpunkt der geistigen Entwicklung. Träger ist der Schwarzwald-Baar-Kreis. Derzeit besuchen zirka 75 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 20 Jahren die Einrichtung in der Baarstadt. Angegliedert ist an der Karl-Wacker-Schule eine Frühberatungsstelle und die berufsvorbereitende Einrichtung.

Da sich an dieser Krippe immer wieder viele Passanten erfreuen, möchte die Schule als weiterer Blickfang in Gemeinschaftsarbeit der Stadt einen Herbst-Gestaltungsschmuck schenken.

In einer Projektwoche sollen von den Schülern aus Holz Kürbisse, Vogelscheuchen, Herbstblumen und eventuell auch eine große Wolke mit Regentropfen gebastelt werden. Diese könnten dann jährlich an öffentlichen Stellen aufgebaut oder eventuell auch in dem Häuschen, das auch als Stall für die Krippe dient, zur Schau gestellt werden.

Auch Stadtrallye soll realisiert werden

Im ersten Jahr der Fertigstellung ist angedacht, eine Stadtrallye für die Bürger zu integrieren: Vier Teile der Dekoration sind irgendwo in der Stadt versteckt. Wer einen findet, muss diesen zum Aufbauplatz bringen. So entsteht dann nach und nach das komplette Herbstensemble. Die Finder erhalten als Preis zum Beispiel ein 3-Gänge-Mittagessen in der Schule, wahlweise auch zum Mitnehmen, Ofenanzünder oder auch andere Bastelarbeiten der Schüler.

Wie die Weihnachtskrippe auch, würde die Schule dem städtischen Bauhof die stabile und wetterfeste Herbstdekoration für den jährlichen Gebrauch anbieten, die notwendigen Auffrischungsarbeiten jedoch selbst übernehmen. Von diesem Projekt würden alle profitieren.

Teil der Stadtgesellschaft

Jeder Schüler individuell gemäß seinem Förderbedarf, die Schulgemeinschaft, da dies als Großprojekt der gesamten Schülerschaft verstanden wird. Die Schule wird in der Öffentlichkeit als Teil der örtlichen Gemeinschaft angesehen und in ihrer Bedeutsamkeit registriert, denn Schüler mit geistiger Behinderung sind durchaus in der Lage, der Gesellschaft „etwas zurückzugeben“ .

Auch die Donaueschinger Einwohner, die mehr über die geistig behinderten Kinder erfahren können, und natürlich die Stadt selbst, die dadurch in der bestimmten Jahreszeit, bunter wird.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.