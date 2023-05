Seit einigen Jahren werden an der David-Würth-Schule auch sogenannte VABO-Klassen unterrichtet. Dies steht für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“. In diesen Klassen geht es vor allem um die Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler. Weiterführend dazu wird in einer Klasse an der David-Würth-Schule eine praxisbezogene Vorbereitung auf Arbeit und Beruf vermittelt.

Aus vielen verschiedenen Ländern

Die Schüler besagter Klassen kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Die Arbeit mit diesen Klassen stellt andere Anforderungen an die Ausstattung der Klassenräume, weiß Christiane Schiller, Technische Oberlehrerin und Beratungslehrkraft. So sei das Klassenzimmer zwar multifunktional ausgestattet, im Fachpraxisunterricht stehen aber die Förderung der Personal- und Sozialkompetenz und das Heranführen an praktische Tätigkeiten im Vordergrund.

Die David-Würth-Schule Die Schwenninger Bildungsadresse ist eine kaufmännische Schule mit den typischen Schularten einer Vollzeit- und Berufsschule. Sie benötigt für die Ausstattung einer Küche für den Praxisunterricht etwa 4000 bis 5000 Euro, die größtenteils für einen Backofen und eine Küchenmaschine verwendet werden sollen. Der Rest soll in Koch- und Backausstattung fließen. Durch die neue Küchenausstattung könnte der Unterricht sinnvoll ergänzt werden.

Da kommt die kleine Lehrerküche ins Spiel. Der eigentliche Pausenraum für Lehrkräfte ist mit einer kleinen Kaffeeküche ausgestattet. Diese würde sich eigentlich für den praktischen Unterricht anbieten, verfüge allerdings nicht über die nötige Ausstattung, um aktive Koch- und Backprojekte durchzuführen. „Für die Schülerinnen und Schüler wäre die Erweiterung des praktischen Unterrichts jedoch eine gute Möglichkeit, um ihre Deutschkenntnisse weiter verbessern zu können, da sie kontinuierlich kommunizieren müssten“, erklärt Christiane Schiller.

Für den praktischen Unterricht

Der Erwerb solcher sprachlicher und interkultureller Kompetenzen solle die Schüler auf eine Ausbildung vorbereiten und ihnen grundlegende Einblicke sowie ein besseres Verständnis für das Leben und Arbeiten in Deutschland vermitteln. Für den praktischen Unterricht braucht die David-Würth-Schule deshalb einen Backofen, eine Küchenmaschine sowie grundsätzliche Ausstattung, um das Kochen und Backen in den Praxisunterricht zu integrieren.

Für alle Schüler von Vorteil

Diese Anschaffungen würden weitere Projekte ermöglichen, die für die Schulgemeinschaft förderlich wären. Es könnte gemeinsam gekocht, Pizza gebacken oder gemeinsam gefrühstückt werden, um die Klassengemeinschaft zu stärken. „Darüber hinaus haben uns die Folgen der Corona-Pandemie gezeigt, dass unter anderem die Sozialkompetenz unter dem Fernunterricht gelitten hat“, stellt Schiller fest. Die neuen Möglichkeiten gebe den Schülern eine Chance, gemeinsam an praktischen Projekten zu arbeiten und ihnen ebenfalls eine Koordination in Gruppen abzuverlangen.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.