Jugendliche wachsen mit einer breiten Ausstattung an Medien auf. In nahezu allen Haushalten, in denen 12- bis 19-Jährige leben, sind Handy oder Smartphone, Computer oder Laptops und Fernsehgeräte vorhanden. Und diese haben für diese Altersgruppe auch eine überragende Bedeutung, belegen Studien.

Viele dieser Medien werden jedoch einseitig genutzt, das heißt, die Jugendlichen finden sich zu großen Anteilen nur in der Rolle des Konsumenten, der fertige Inhalte konsumiert und rezipiert. Bei diesen Geräten ist damit der „An-Schalter“ viel eher ein „Aus-Schalter“ für Kreativität und eigenes Denken, beklagen die Lehrer.

Die Spannung lockt

Aber wo haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Seite zu wechseln und vom passiven Konsumenten zum anspruchsvollen aktiven Produzenten zu werden?

In diesem Zusammenhang plant die Hüfinger Lucian-Reich-Schule nun, eine Radio-und Funk-Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen. Die Rolle des Produzenten ist so viel spannender und lehrreicher und sie macht Jugendliche stolz, wenn nach wochenlanger Arbeit ein qualitätsvolles eigenes Medienprodukt vorliegt. In diesem Fall soll es eine sendefähige Radioproduktion sein, die die Schüler erstellen.

Die Lucian-Reich-Schule Hüfingens Schule wurde nach dem bekannten Maler und Schriftsteller (1817-1900) benannt. Zirka 630 Schüler besuchen derzeit die Gesamtschule und werden von 62 Lehrkräften unterrichtet. Die Grundschule ist zwei-bis dreizügig. Die Klassenstufen 5 bis 9 sind dreizügig. Die Klassenstufe 10 ist einzügig. Die geplante Radio- und Funkarbeitsgemeinschaft soll vor allem die Kreativität fördern.

Einige der Lehrkräfte an der Gemeinschaftsschule haben gute Kontakte zur Pädagogischen Hochschule Freiburg, und dem dort angesiedelten freien Hochschul-Radio ph 88,4. Eine tatsächliche Ausstrahlung der produzierten Inhalte über Funk-und Internet ist damit möglich.

Um dieses Projekt jedoch verwirklichen zu können, fehlt es noch an finanziellen Mitteln. Es gibt einen ehemaligen Technikraum im Untergeschoss der Hüfinger Schule, der ideal wäre. Dieser muss entrümpelt werden und mit teilweise vorhandenem Mobiliar entsprechend den Notwendigkeiten und Gestaltungswünschen der Schüler eingerichtet werden.

Investitionen sind erforderlich

Ohne Neuanschaffungen – vor allem im technischen Bereich – wird es aber nicht gehen. Dazu zählt eine semiprofessionelle Studiotechnik aus Mischpult, zwei Computern, Software, Kopfhörern, Mikrophonen, Verstärkern und Monitorlautsprechern.

Auch mehrere mobile Aufnahmegeräte sind nach Einschätzung der Schule notwendig. Zwei separate Computer mit Kopfhörern würden für den Audioschnitt benötigt werden.

Vor allem für Hörspielproduktionen müsste auch eine Sprecherkabine, die klangneutrale Aufnahmen ermöglicht, gebaut oder erworben werden. Da die Schule eine stetig steigende Schülerzahl aufweist, wird von einem längeren Bestand des Schulradios ausgegangen.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.