Bereits vor der Coronapandemie besuchten Kinder der Villinger Bickebergschule die Senioren im „Café Marie“, einer Tagespflege des Caritasverbandes Schwarzwald-Baar-Kreis, und musizierten mit ihnen. Jetzt ist der Kontakt wieder hergestellt, sodass das Projekt weitergehen kann.

Gleichzeitig unterstützen Jugendliche aus den achten, neunten und zehnten Klassen der Schule als „Minilehrer“ die Grundschüler beim Lernen. Vor allem helfen sie im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“, also dort, wo Grundschüler, die eine andere Muttersprache sprechen, Probleme haben. Hier kommen wiederum die Rentner ins Spiel, die sich ebenfalls – jedoch als externe „Minilehrer“ – für Kinder an der Bickebergschule in diesem Bereich ehrenamtlich engagieren.

Wie Schule erfolgreich sein kann

Der Schulbesuch könne erst dann wirklich erfolgreich sein, wenn mithilfe einer gemeinsamen Sprache der Kontakt zum Umfeld möglich ist, erklärt Lehrerin Katja Scheele, Leiterin des Bereichs Deutsch als Zweitsprache an der Grundschule „Beim Erlernen von Deutsch unterstützen wir uns daher am Bickeberg so gut wie möglich gegenseitig.“ Echtes Leben in die Schule und wiederum die Schule in die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu bringen, sei eine Vision, an deren Umsetzung man am Bickeberg ständig arbeite. Das Netzwerk solle weiterwachsen und möglichst viele verlässlich tragen, die am Bickeberg lernen.

Villingens Bickebergschule Die Bildungseinrichtung ist eine Gemeinschaftsschule von den Klassen eins bis zehn, umfasst also Primar- und Sekundarbereich. Derzeit besuchen 605 Schüler die Bickebergschule. Im Primarbereich werden 160 unterrichtet, im Sekundarbereich 445 Schüler. Für ihr Projekt „Geben und Nehmen“ benötigt sie 5000 Euro, die größtenteils in einen Fahrradanhänger fließen sollen. Ein kleiner Anteil davon soll in Kupplungen für Fahrräder investiert werden.

„Aus dem Dreieck aus Kindern, Jugendlichen und Senioren soll künftig ein Viereck oder gar ein Fünfeck werden“, beschreibt Scheele das mit dem Projekt „Geben und Nehmen“ verfolgte Ziel. So möchte man in einem nächsten Schritt beispielsweise die Eltern der Zweitsprachenschüler verstärkt einbinden. Dafür brauche es Orte, um sich niederschwellig und auch ohne umfangreiche Sprachkenntnisse begegnen zu können.

Mit internationalen Leckereien

Einen solchen Ort wolle man mit einem Fahrradanhänger schaffen, der als mobiler Markt- oder Kaffee-Stand taugt und von Menschen bewirtet werde, die internationale Leckereien beisteuerten.

Etwa morgens vor Schulbeginn, wo sich viele Eltern auf dem Schulhof aufhielten, beim alljährlichen Fest des Bereichs Deutsch als Zweitsprache oder bei gemeinsamen Ausflügen in und um die Stadt. „Wichtig ist ein flexibles Modell“, betont Katja Scheele. Gewährleistet werden solle das durch einen Anhänger und erforderliches Fahrrad-Zubehör wie zum Beispiel Kupplungen für mehrere Fahrräder von Lehrkräften der Schule, um den Anhänger auch für alle Klassenstufen flexibel nutzbar zu machen.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.