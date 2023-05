„Steigende Temperaturen aufgrund des menschengemachten Klimawandels sind auch in unserer Region bereits Realität“, führt das Vorstandsteam des Fördervereins der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim aus. Das Bereitstellen von frischem, für alle Nutzer kostenlosem Trinkwasser an der Schule sei zum einen ein Beitrag zur Gesundheitsvorsorge.

Zudem biete ein öffentlicher Trinkbrunnen an der Schule nach Ansicht des Fördervereins die Möglichkeit, gerade Kinder und Jugendliche für den Wert von Leitungswasser als Lebensmittel und den Trinkwasserschutz als Menschheitsaufgabe zu sensibilisieren.

Trägerverein blickt voraus und handelt

„Trinkwasser für alle – Wasser ist Leben“ – das ist das aktuelle Projekt des Fördervereins. „Im Außenbereich auf dem Schulhof soll ein mit Leitungswasser gespeister Trinkwasserbrunnen errichtet werden“, erklärt Andreas Nachbauer vom Vereinsvorstand. Dieser Brunnen soll mit einem selbstschließenden mechanischen Druckknopf und kontaktlosem Wasserstrahl ausgerüstet sein.

Bad Dürrheims Grund- und Werkrealschule Bei dieser Bildungseinrichtung werden 410 Schüler unterrichtet (Stand Februar 2023). Möglich sind an der Schule der Hauptschul- und Werkrealschulabschluss (Mittlere Reife), sowie die Schulfremden-Prüfung. Die Schule bietet eine Ganztagsbetreuung in offener Form von Montag bis Donnerstag an. Dazu ist eine flexible Betreuung möglich von 12.15 Uhr bis 14.30 Uhr von montags bis donnerstags.

Das Projekt wird von der Schulleitung vorbehaltlos unterstützt. Auch in ersten Gesprächen mit der Stadt Bad Dürrheim als Schulträger und Netzbetreiber sei die Resonanz positiv gewesen.

Profitieren von der Aktion sollen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte. Auch das weitere, für den Schulbetrieb wie die Ganztags- und Flexi-Betreuung eingesetzte Personal, soll hier seinen Durst stillen können.

Ein positiver Nebeneffekt des Trinkbrunnens im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sind ein emissionsfreier Betrieb und Abfallvermeidung. Darüber hinaus werde das Umweltbewusstsein aller Beteiligten sensibilisiert. Nachhaltigkeit ist hier das Stichwort: „In der Errichtung des Trinkbrunnens ist ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz zu sehen.

Plastikabfälle werden reduziert

Zum einen werde durch die dauerhafte Einsparung von Emissionen aus der gesamten Getränkelogistik der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 vermindert – zum anderen helfe der Brunnen, Plastikabfälle aus Einwegflaschen für Mineral- und Tafelwasser zu reduzieren.

Der Trinkbrunnen sei zudem auf Dauer angelegt: er sei wetterfest und laut Hersteller vandalismusresistent, er verursache keine nennenswerten Folge- beziehungsweise Betriebskosten, da weder ein Stromanschluss noch eine Kohlensäurepatrone oder Nachfüll-Galonen aus Kunststoff benötigt werden.

Abgesehen von der in gewissen Abständen vorgeschriebenen Wasser-Beprobung sei er weitgehend wartungsfrei. Der Anschaffungspreis liegt bei 7758 Euro.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.