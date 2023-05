Am Gymnasium am Deutenberg sind zwei Sozialarbeiterstellen über den Caritasverband besetzt. Eine von ihnen ist mit Monika Kern besetzt, die sich stellvertretend für die Schule auch um den Schulwettbewerb bemüht. „Unsere Schule hat ganz kompakte Probleme“, schlägt sie Alarm. So seien die Schüler des Deutenberg-Gymnasiums die mit den meisten Auffälligkeiten und psychischen Problemen in der Region. Ihre Jugend sei geprägt von den derzeitigen Krisen. Corona, Krieg, Klimakrise und existenzielle Sorgen seien Themen des Alltags. Hinzu kämen die gängigen Schwierigkeiten und Probleme des Erwachsenwerdens.

Umgang mit Stress erlernen

„Motiviertes und erfolgreiches Lernen basiert aber auf psychischer und physischer Gesundheit“, weiß Kern. Selbstwirksamkeit, Umgang mit Stress , eigene Wertschätzung und ein reflektierter Umgang mit der Umwelt seien wichtige Bausteine zu einem gesunden, selbstständigen und sozial kompetenten Leben. Genau an dieser Stelle setze das Projekt „Kopf hoch! – dann findest Du Deinen Weg“ an.

Schwenningens Gymnasium am Deutenberg Am Bildungshaus in Schwenningen werden 828 Schüler von 77 Lehrern unterrichtet. In 17 Arbeitsgemeinschaften können sich die Schüler einbringen. Mit ihrem Projekt „Kopf hoch, dann findest du deinen Weg“ plant die Schule einen Rundumschlag. Sie benötigt 10.000 Euro für die Finanzierung eines Therapeuten oder Psychologen, der den Schülern regelmäßig zur Verfügung steht.

Zusammen mit den Schülern soll ein Taschenkarten-Ratgeber entwickelt werden, der in Stressmomenten konkrete Hilfestellung und Tipps gibt, wie man seinen eigenen Weg aus der jeweiligen aktuellen Krise finden kann. Des Weiteren sollen QR-Codes erstellt werden, die auf Fachberatungsstellen und andere Unterstützungsangebote in Schwenningen verweisen, an die die Schüler sich in aktuellen Krisensituationen wenden können.

Helfen ist besonders dringend

„80 Prozent der Schüler, die mit ihren Problemen zu uns kommen, haben suizidale Gedanken“, berichtet Monika Kern. Da stießen sie und ihr Kollege als Schulsozialarbeiter an die Grenzen ihrer Ausbildung. Gleichzeitig seien die Wartezeiten für Therapeuten immens hoch, betrügen hier vier bis sechs Monate. Deshalb sollen in einem weiteren Schritt Kinder- und Jugendpsychotherapeuten beziehungsweise Psychologen gewonnen werden, die regelmäßig vor Ort oder telefonisch für eine Erstberatung respektive Weiterorientierung von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen.

Pläne für Sprechstunden

Dabei setze die Schule insbesondere auf einen Therapeuten oder Psychologen, der sich neu niederlässt und deshalb noch Kapazitäten hat. Dieses niederschwellige Angebot solle durch direkte Honorarabrechnung unkompliziert und ohne große Formalien vergütet werden. Somit wäre eine regelmäßige Sprechstunde gewährleistet.

In den schulischen Alltag sollen außerdem ein Kunstprojekt, eine Kooperation mit dem Umweltzentrum und ein Kurs zur Entspannung integriert werden. Dabei stehe der Erwerb von Lebenskompetenz im Vordergrund.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.