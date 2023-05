An der Carl-Orff-Schule in Villingen werden drei Schulstufen, die Grund-, Haupt- und Berufsschulstufe, unterrichtet. Letztere soll die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben nach der Schule vorbereiten. Wichtige Inhalte in der Arbeit der Schule sind die Festigung der eigenen Identität im Prozess des Erwachsenwerdens, die Übernahme von Verantwortung in Schule und Gesellschaft sowie die Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt.

Ziel ist viel Selbstbestimmung

Zentrale Themen für diese Weiterentwicklung sind Arbeit, Mobilität, Freizeit, Freundschaft, Partnerschaft sowie Wohnen. Vermittelt werden diese Grundsätze im Unterrichtsalltag durch breitgefächerte Angebote im Kurssystem, bei dem Rücksicht auf die jeweiligen Neigungen genommen wird, beim herkömmlichen Klassenunterricht sowie in leistungsdifferenzierten Kleingruppen in den Kulturtechniken. Um die Schülerinnen und Schüler in der Dimension Arbeit zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu führen, werden Berufsfelder erkundet, Praktika durchgeführt, Schlüsselqualifikationen erlernt und gefestigt.

Villingens Carl-Orff-Schule Das Bildungshaus ist ein Sonderpädagogisches Zentrum für geistige Entwicklung in Villingen, das von rund 115 Schülern zwischen sechs und 18 Jahren besucht wird. Betreut werden die Schüler von 45 Mitarbeitern unterschiedlichster Berufsgruppen. Für ihr Projekt, das Kaffee-Mobil, einem mobilen Cateringwagen in Form einer Piaggio Ape, einem Anhänger oder Ähnlichem, benötigt sie 8000 Euro.

In den vergangenen Jahren hat sich eine Praxisgruppe im gastronomischen Bereich etabliert, welche jede Woche der Schulgemeinschaft einen Kioskverkauf anbietet. Diese Schülergruppe übernimmt ab und zu kleine Cateringaufträge. „Nun wollen wir einen mobilen Cateringdienst aufleben lassen“, kündigt Sonderschullehrerin Sabine Auberle an. Hierfür hätte man gerne ein fahrbares Kaffeemobil, um flexibel zu sein, wie z. B. eine Piaggio Ape, einen Anhänger oder Ähnliches.

Mit den Schülern und dem Kaffee-Mobil möchte man bei verschiedenen Anlässen eine Bewirtung anbieten. Früher bereits waren die Schüler regelmäßig in Tagespflegen für ältere Menschen, wie etwa dem Café Marie des Caritasverbandes Schwarzwald-Baar-Kreis in der Marie-Curie-Straße. Dieser Kontakt sei durch Corona verlorengegangen. Hier möchte man wieder ansetzen.

Wo die Schule aktiv sein könnte

Genauso sei während der Pandemie der Kontakt zu den Eltern auf der Strecke geblieben. Bei Treffen der Eltern mit Geschwisterkindern auf einem Spiel- oder Grillplatz solle das Kaffee-Mobil deshalb ebenfalls zum Einsatz kommen. Außerdem möchte man bei kleineren Festen, auf dem Weihnachts- und Wochenmarkt sowie bei kulturellen Events bewirten.

„Ein Kaffee-Mobil böte den Schülern die Möglichkeit, sich in den Alltag einzubringen und Kompetenzen zu erweitern, erklärt Auberle. Außerdem würden Berührungsängste gegenüber behinderten Menschen abgebaut.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.