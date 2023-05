Das Gymnasium am Hoptbühl möchte mit seinem Projekt beim Sparkassenwettbewerb ein grünes Klassenzimmer für alle – Menschen und Bienen – schaffen. „Nachhaltigkeit wird am Gymnasium am Hoptbühl großgeschrieben“, unterstreicht Heike Grüninger, Lehrerin und Leiterin der Imker-AG. Schon seit Jahrzehnten gestalteten die Schüler, allen voran die Öko-AG unter Leitung von Lehrer Thomas Schalk, das Schulgelände am Stationenweg ökologisch-nachhaltig.

Die Imker-AG setzt auch Nachhaltigkeit

Seit 2015 erweitert auch die Imker-AG das Nachhaltigkeitskonzept des Gymnasiums. Im Mittelpunkt der Arbeitsgemeinschaft stehe natürlich die Versorgung schuleigener Bienen. Dazu gehörten bestimmte Kontrollen und Arbeiten an den Bienenvölkern selbst, aber natürlich auch andere imkerliche Tätigkeiten wie Honigschleudern, Rähmchenbau – die Rähmchen sind Holzrahmen, in denen Draht gespannt ist und die als Honigraum dienen –, Kerzendrehen und -gießen sowie die Verarbeitung anderer Bienenprodukte. Sie findet ganzjährig für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse statt.

Villingens Gymnasium am Hoptbühl Die Bildungseinrichtung feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen unter dem Motto „50 Jahre lebendige Vielfalt“. Aktuell werden 593 Schüler durch 63 Lehrer betreut. In 17 Arbeitsgemeinschaften können sich die Schüler beschäftigen, u. a. mit Fußball und Musik. Für sein Bienen-Projekt benötigt es 450 Euro, wovon 300 Euro auf Pflanzen und 150 Euro auf ein zweites schuleigenes Bienenvolk im Hof anfallen.

„Um die Bestäubungsleistung der Bienen in vollem Umfang zu nutzen, möchten wir unser Schulgelände mit weiteren insektenfreundlichen Pflanzen aufwerten“, erklärt Heike Grüninger. Insbesondere solle das von den Schülerinnen und Schülern selbst konstruierte „grüne Klassenzimmer“ auf dem Schulhof endlich durch Kletterpflanzen ergrünen. Aber auch den generellen Pflanzenbestand könnte man mit einem Preisgeld weiter aufstocken.

Die Basis sind die Pflanzen

Idealerweise könnten diese Pflanzen dann von dem schuleigenen Bienenvolk bestäubt werden. Darüber hinaus sei es schön, wenn man noch ein weiteres Bienenvolk anschaffen könnte. Das bisherige Bienenvolk befinde sich auf dem Dach des Hoptbühlgymnasiums. Ein weiteres Bienenvolk würde auf dem Schulhof im grünen Klassenzimmer Platz finden. „Es ist gut, wenn man zwei Völker hat“, erläutert Grüninger. Dies sei eine einfache Möglichkeit, das Potenzial der Bienen voll auszuschöpfen. So könnten die Bienen mehr bestäuben und würden einfach eine bessere Leistung erbringen.

Mehr Bestäubungen sollen erreicht werden

Dabei geht es keineswegs um die Erhöhung der Honigproduktionsleistung, man möchte nur die Zahl an Bestäubungen erhöhen. Ein wunderschön ergrüntes Klassenzimmer erfreute nicht nur die Schulgemeinschaft, sondern auch vorbeikommende Passanten. Außerdem werde das Mikroklima auf dem Schulgelände verbessert und die Insekten, insbesondere die Honigbiene, profitierten von diesem Projekt. Und wer weiß, vielleicht versorgt der ein oder andere Schüler künftig sein eigenes Bienenvolk.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.