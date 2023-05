Bereits seit über zehn Jahren betreibt die Realschule am Salinensee einen Schulsanitätsdienst, bei dem Schüler der höheren Klassen bei kleineren Verletzungen, bei Sportveranstaltungen und an Ausflugstagen erste Hilfe leisten. Jedes Jahr wird dafür in der Klasse 7 die gesamte Stufe – das sind jährlich 90 bis 120 Schüler – in erster Hilfe ausgebildet. Außerdem nimmt die Realschule am Salinensee an dem Programm „Löwen retten Leben“ teil. Im Rahmen dessen werden alle Schüler der Klassen 5 bis 10 jährlich in Wiederbelebung geschult.

Corona hemmte Ausbildung

Doch leider habe aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Zeit während der vergangenen Jahre gar keine Ausbildung stattfinden können, bedauert Josua Papke, zweiter Konrektor der Realschule und zuständig für den Schulsanitätsdienst. Die Folge: „Dadurch fehlen uns nun Schüler mit Erster-Hilfe-Ausbildung, die wir als Schulsanitäter einsetzen können“, so Papke weiter. Das soll sich nun unbedingt wieder ändern.

Bad Dürrheims Realschule Die Realschule am Salinensee wird von über 600 Schülern besucht und dadurch ereignen sich naturgemäß auch fast täglich Fälle, in denen Erste Hilfe notwendig wird. Am häufigsten treten Schürfwunden und Beulen auf. Auch Übelkeit, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen seien oft vertreten und werden von den Schulsanitätern fachgerecht behandelt. Im Ernstfall stünden natürlich auch immer Lehrkräfte zur Verfügung, die sich mit einbringen können, berichtet Josua Papke.

Vor Corona waren an der Schule zehn Schulsanitäter engagiert. Diese wurden nach genauen Dienstplänen eingesetzt. Jeder der Diensthabenden ist mit einem Funkgerät ausgerüstet und kann jederzeit angefunkt werden. Das Sanitätszimmer ist außerdem während jeder Pause besetzt. Somit steht immer mindestens ein ausgebildeter Schüler für den Notfall zur Verfügung.

Vereins-Wissen nutzt der Schule

„Aktuell haben wir drei Schüler, die im Jugendrotkreuz und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aktiv sind. Diese verfügen über vertiefte Kenntnisse in Erster Hilfe. Nächstes Jahr werden allerdings zwei der Schüler die Schule verlassen, weil sie in der Abschlussklasse sind. Wir sind deshalb ab dem kommendem Jahr dringend auf Nachwuchs angewiesen“, erklärt Papke.

102 Schüler sollen bald helfen können

Ziel ist es nun, bis zum Ende des Schuljahres Mitte Juli alle Siebtklässler – also 102 Schüler – in Erster Hilfe auszubilden, um im kommenden Schuljahr die Gruppe der Schulsanitäter wiederzubeleben. Die Ausbildungskosten belaufen sich pro Schüler auf etwa 50 Euro, sodass man auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, um diesen Plan zu verwirklichen.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.