Das lateinische Sprichwort „Mens sana in corpore sano – Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ könne man als Motto über das Projekt stellen, mit dem sich das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug (OHG) Furtwangen beim Schulwettbewerb bewirbt. Geplant ist die Anschaffung von Schreibtisch-Fahrrädern (Deskbike), um beim freien Arbeiten in der Schule gleichzeitig etwas für die körperliche wie die geistige Fitness zu tun. Im Rahmen der Schulhaussanierung des OHG entstehen aktuell vier große, offene Lernbereiche, in denen den Schülern ein zeitgemäßes, selbstorganisiertes Lernen ermöglicht werden soll.

Bewegung erleichtert das Lernen

Gerade beim eigenständigen Lernen ist die Konzentration und Motivation der Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien machen deutlich, dass Bewegung zur Verbesserung grundlegender Lernfunktionen führen kann. Insbesondere von regelmäßig durchgeführten Bewegungseinheiten verspricht man sich einen Mehrgewinn für kognitive Fähigkeiten im Allgemeinen und für schulische Leistungen im Speziellen. Und hier stieß man auf die Schreibtisch-Fahrräder, die Deskbikes.

Eliteschule des Sports und Partner des Skinternates

Da das Otto-Hahn-Gymnasium als Partner des Skiinternats und Olympiastützpunkts eine Eliteschule des Sports ist, möchte man diese Erkenntnisse noch mehr in den Schulalltag integrieren und für die neu gestalteten offenen Lernlandschaften Schreibtisch-Fahrräder anschaffen.

Das Otto-Hahn-Gymnasium Das Gymnasium mit Realschule Furtwangen (OHG) wurde 1949 als Progymnasium eröffnet. 25 Jahre später wurde dem Gymnasium eine Realschule angegliedert. Nach drei Jahren werden aktuell die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Schule abgeschlossen. Das OHG ist für das obere Bregtal das einzige allgemeinbildende Gymnasium (neben einem berufsbildenden Gymnasium) und die einzige Realschule.

Das Radeln am Arbeitsplatz kann Stress reduzieren und ohne zusätzlichen Zeitaufwand dem zunehmenden Bewegungsmangel entgegenwirken. Eine ergonomische Sitzposition wird gefördert und die Abwechslung auf dem Schreibtisch-Fahrrad kann dazu beitragen, dass sich die Schülerinnen und Schüler wacher, kreativer und motivierter fühlen.

In den offenen Lernbereichen mit den Schreibtisch-Fahrrädern werden altersgemischte Gruppen arbeiten, sodass alle Schüler von dem Bewegungsangebot profitieren können. Für die Umsetzung des Projekts werden Schreibtisch-Fahrräder und dazu passende, höhenverstellbare Schreibtische benötigt.

Für dieses Projekt sind aktuell keine anderen Mittel vorgesehen, weshalb man auf die Unterstützung durch einen Preis beim Wettbewerb sowie zusätzlich durch Sponsoren hofft. Das Ziel ist die Anschaffung von je drei Deskbikes in zwei Größen zusammen mit den höhenverstellbaren Tischen für jeden der Lernbereiche. Die Schulleitung kalkuliert deshalb mit Gesamtkosten von etwa 12 000 Euro.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.