Die Neckarschule in Schwenningen verfügt schon seit einiger Zeit über ein gewähltes Schülerparlament mit dem Namen Neckarschulrat. Dieses setzt sich aus den Klassensprecherinnen und Klassensprechern der einzelnen Klassen zusammen. Das Gremium trifft sich regelmäßig, um die Belange und Wünsche der gesamten Schülerschaft zu besprechen. Den Vorsitz hat dabei die jeweils gewählte Schülersprecherin.

Aktive Mitgestaltung des Schullebens

Der Neckarschulrat arbeitet eng mit der Schulleitung und der Lehrerschaft zusammen und wirkt aktiv an der Schulentwicklung und der Gestaltung des Schullebens mit. So mancher wird sich nun fragen, wie es kommt, dass eine Grundschule bereits ein Schülerparlament und eine Schülersprecherin hat. „Demokratiebildung ist seit 2019 verbindliches Element der Grundschulbildung“, erklärt Lehrerin Andrea Schober, die den Neckarschulrat bei Bedarf bei seiner Arbeit unterstützt.

Schwenningens Neckarschule Die Bildungsadresse ist eine kleine Grundschule am südlichen Stadtrand Schwenningens. Im Schuljahr 2022/2023 besuchen 220 Kinder in zehn Klassen die Neckarschule sowie 16 Kinder die Starterklasse. Rektorin ist Fenke Härtel. Mit dem Preisgeld sollten eine Wahlkabine und eine Wahlurne für die Schülersprecherwahl angeschafft werden. Über das übrige Preisgeld soll der Neckarschulrat selbstbestimmt verfügen.

Der Neckarschulrat engagiere sich, um anstehende Projekte zu planen und Ideen zu deren Umsetzung zu verhelfen. So haben die Kinder bereits überlegt, wie sie selbst an Geld für ihre Projektwoche Trommelzauber gelangen. Je nach Thema oder geplanter Aktion werde zur Entscheidungsfindung die Schülervollversammlung einberufen, in der jedes Kind der Schule mit seiner Stimme mitentscheide. Neben der Förderung des Bildungsplans würden außerdem einige der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die die Weltgemeinschaft in der Agenda 2030 festgelegt hat, verfolgt.

Langfristige Veränderungen

Durch das Erlernen und die Erfahrung demokratischer Teilhabe werde den Schülern hochwertige Bildung zuteil. Sie hätten die Möglichkeit, ihre Schule nachhaltig und langfristig mitzuverändern. „Diese frühe Erfahrung von Selbstwirksamkeit fördert das Interesse, auch über Schulgrenzen hinaus etwas bewirken zu wollen und sich zu engagieren“, weiß Andrea Schober. Wer das Gefühl habe, Teil von Entscheidungsprozessen zu sein, sei allgemein zufriedener.

Hoffen auf eigens Budget

Um dem Neckarschulrat noch mehr Möglichkeiten zur selbstständigen Mitgestaltung zu geben, möchte man dem Gremium in den nächsten Jahren ein eigenes jährliches Budget zu Verfügung stellen, welches er selbstbestimmt für die Ausstattung der Schule im Sinne der Schülerschaft nutzen kann. Über die genaue Verwendung eines möglichen Preisgeldes, würde das Schülerparlament in demokratischer Form beraten und darüber in einer Schülervollversammlung abgestimmt. Des Weiteren sollen von einem möglichen Preisgeld Wahlkabinen und weitere Ausstattung für die jährliche Schülersprecherwahl angeschafft werden.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.