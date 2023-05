Auch die Villinger Südstadtschule nimmt am Schulwettbewerb teil. Ihr Projekt heißt „Upycling – aus alt mach wow“. Upcycling bedeutet, dass Kleidung, Möbel oder Geräte nicht einfach nur recycelt, sondern aufgewertet werden. Einem ausgedienten Gegenstand wird ein neuer Lebenszyklus verschafft. Es ist gerade dann sinnvoll, wenn man für das hergestellte Produkt eine Verwendung hat und trägt zur Wiederverwertung und dadurch auch zum Natur- und Klimaschutz bei.

Upcycling ist nicht Recycling

Dabei ist Upcycling eine Form von Recycling. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie ein Produkt für die Wiederverwendung aufbereitet wird. Während beim Recycling die Produkte für ihre ursprünglichen Zwecke wieder hergerichtet werden, geht es beim Upcycling darum, das Material einer neuen und oftmals auch höheren Verwendung zuzuführen.

An der Südstadtschule gibt es eine eigens für das Upcycling geschaffene Arbeitsgemeinschaft. Die Kinder, die sich an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten, verwerteten alte unbrauchbare Gegenstände und fügten ihnen eine neue Verwendungsmöglichkeit hinzu, erklärt Rektor Elmar Dressel. So werde aus den Metallstäben eines alten Schuhregals eine attraktive Rassel, die im Musikunterricht zum gemeinsamen Musizieren verwendet werden kann.

Milchtüte wird zur Geldbörse

Ein Tetrapak verwandle sich hingegen in einen Geldbeutel, mit dem das Taschengeld sicher aufbewahrt werden kann. Aus einer alten Konservendose wird ähnlich wie aus den alten Metallstäben ein Musikinstrument. Die Blechtrommel wird dann nicht zu Günter Grass‘ Erfolgsroman, sondern zum günstigen und individuell gestaltbaren Instrument. Eine alte Socke werde zu einem Sockenmonster, einer Handpuppe die „man gernhaben muss!“.

Die Kinder erkennten, dass aus Gegenständen, die im gelben Sack oder in der Papier- oder Restmülltone landen, durchaus noch attraktive, brauchbare oder sogar „liebenswerte“ Dinge entstehen könnten. „So werden der Blick und das Bewusstsein der heranwachsenden Generation geschärft für den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde“, erklärt Elmar Dressel.

Es geht um die Müllvermeidung

Neben dem Klimawandel und der Erderwärmung sei die Entsorgung und Wiederverwertung von Müll schließlich eines der entscheidenden Schlüsselprobleme zukünftiger Generationen. Ein mögliches Preisgeld will man dem Budget für die Aktionen der Arbeitsgemeinschaft zukommen lassen.

„Mit einem höheren Budget könnten wir größer denken“, so Dressel. Wer weiß, vielleicht werden an der Südstadtschule bald größere Gegenstände, als nur die kleinen Sockenmonster upgecycelt.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.