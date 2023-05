Ein Naturerlebnisraum – ein Lernort im Freien, soll entstehen. Diesen Wunsch hegen Schüler der Hüfinger Lucian-Reich-Schule. Der Raum soll für den Unterricht und für das damit verbundene Lernen genutzt werden. Viele Kinder haben kaum mehr Bezug zur Natur, da die Beschäftigungs-und Lernzeit sowohl in der Schule als auch zu Hause häufig in Innenräume verlegt wird. Um den Kindern wieder die Möglichkeit zu bieten, der Natur etwas näher zu kommen, haben sich die Klassen 3a und 3b der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen mit ihren beiden Lehrerinnen ein entsprechendes Projekt überlegt.

Lernen gerne auch im Freien

Der Naturerlebnisraum soll der Naturentfremdung entgegenwirken und das Lernen vom Klassenzimmer in die Natur verlagern. Der selbst gestaltete Open-Air-Lernort ist als gemeinsames Projekt der Gemeinschaftsschule angedacht. Durch das Schulkonzept ist es möglich, die Fähigkeiten der verschiedenen Altersgruppen beim Aufbau und der Pflege zu kombinieren.

Hüfingens Lucian-Reich-Schule Die Bildungseinrichtung wurde nach dem gleichnamigen, bekannten Maler und Schriftsteller (1817-1900) benannt. In der Pfarrkirche in Hüfingen stammen die beiden Seitenaltarbilder von ihm, in der Ottilienkapelle in Bräunlingen das Deckenbild sowie ein Wandbild des heiligen Sebastian. Zirka 630 Schüler besuchen die Gesamtschule und werden von 62 Lehrkräften unterrichtet. Die Grundschule ist zwei-bis dreizügig. Die Klassenstufen 5 bis 9 sind dreizügig. Die Klassenstufe 10 einzügig.

Primäres Ziel soll es sein, einen Lernort gemeinsam mit den Kindern im Freien zu gestalten. Sobald dieser Raum geschaffen wurde, ist angedacht, dass monatlich naturpädagogische Projekte von der Schule und ihren Lehrkräften angeboten werden. Somit kann sichergestellt werden, dass der Ort einmal im Monat sinnvoll genutzt wird.

Das Erstellen und Pflegen dieses Lernortes soll die Hüfinger Gemeinschaftsschule wieder mehr zu einer Einheit verbinden und den Schülern Verantwortungsbewusstsein lehren. Außerdem kann er immer wieder mit verschiedenen Themen in den Unterricht eingebunden werden.

Ganzheitliches Lernen beflügelt

Sinnliche, spielerische, forschende und kreative Naturerfahrungsmöglichkeiten fördern das ganzheitliche Lernen, wodurch es zu einem langfristigen Lernzuwachs kommt, sind die Initiatoren überzeugt. Es profitieren demnach vor allem die Schüler, aber auch die Lehrkräfte und Eltern.

Angedacht ist unter anderem ein Barfußpfad und Fühlkisten, Bänke oder Baumstämme zum Sitzen, ein Gewächshaus und Hochbeet für den Gemüseanbau, verschiedene Pflanzen, ein Tipi-Zelt, Pfeile und Bogen, ein Baumhaus, Vogelhäuschen, eine Tierhütte, eine Feuerstelle, Sonnenschutz sowie Kompass und GPS-Ortungsgeräte. Bauutensilien sowie Waldpädagogik-Utensilien würden von dem Fördergeld gekauft werden.

Es sollen feste Klassenstufen aus der Primar-und Sekundarstufe für die Pflege eingesetzt werden. Auch die in der Natur lebenden Tiere können sowohl im Sommer als auch im Winter von diesem Erlebnisraum profitieren.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.