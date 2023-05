Für viel Begeisterung sorgt bei Grundschülern immer die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden und etwas zu basteln und zu bauen. Auch in der Grundschule Neukirch kommen solche Aktionen immer sehr gut an.

Die Schule im größten Furtwanger Stadtteil beteiligt sich am SÜDKURIER-Schulwettbewerb, um sogenannte mobile Werkbänke anzuschaffen, mit denen die Kinder direkt auf den Schultischen sinnvoll werken und arbeiten können.

Natürlich wurde auch schon bisher gewerkt. Beispielsweise werden regelmäßig Nistkästen für den Wald gebaut. Aber in einem Klassenzimmer sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt.

Die Grundschule Neukirch Die Bildungseinrichtung ist eine kleine Schule im Furtwanger Ortsteil. 1990 wurde die 1977 geschlossene Schule wiedereröffnet. Gleichzeitig wurde erstmals in Neukirch im gleichen Gebäude ein Kindergarten eingerichtet, mit dem eng kooperiert wird. Aktuell besuchen 35 Kinder die Schule und werden in zwei Klassen, die jeweils zwei Jahrgänge umfassen, unterrichtet. Seit 2015 ist die Schule auch als Naturparkschule zertifiziert.

Die Lehrer der Neukircher Schule haben viele Pläne, was man alles basteln oder aus Holz bauen kann. Gedacht wird an verschiedene Fahrzeuge wie Schiffe, Räderfahrzeuge, Segelgleiter oder Flugzeuge.

Auch sonst lässt sich vieles aus Holz herstellen. Ideen sind Postkartenständer, Holzfiguren, Nagelbilder oder kleine Dekoartikel, ausgesägt aus Sperrholz. Auch einfaches Holzspielzeug wie Kreisel könnten die Neukircher Kinder hier herstellen.

Für das ambitionierte Basteln

Doch in der kleinen Dorfschule gibt es keine geeigneten Arbeitsplätze und schon gar keine Werkbänke oder Werkräume. Daher möchte die Schule dafür gerne eine Grundausstattung an Werkzeugen – Feilen, Raspeln, Laubsägen, Bohrer, Akkuschrauber und Hammer – anschaffen. Ganz wichtig sind darüber hinaus die mobilen Werkbänke.

Denn eine Schulbank ist sicher nicht die ideale Unterlage für Holzarbeiten mit Hammer und Sägen. Ideal für den Einsatz im Klassenzimmer ist hier eine tragbare Hobelbank mit robuster Arbeitsfläche. Diese lässt sich mit Schraubzwingen problemlos an den älteren Schultischen befestigen und ist mit ihrem kompakten Format ideal für kleine Räume. Jeweils zwei Kinder könnten an einer solchen Werkbank gemeinsam praktisch arbeiten.

Das Ziel ist klar definiert

Eine kräftige Arbeitsfläche und ein praktischer Schraubstock bieten ideale Arbeitsbedingungen. Ideal wäre es, so Rektorin Andrea Weiß, wenn man etwa zehn Exemplare solcher Werkbänke anschaffen könnte, um innerhalb der Klasse effektiv arbeiten zu können. Der Preis für eine solche Werkbank liegt bei etwa 180 Euro, gesamt also 1800 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für das Werkzeug.

Wieviel Arbeitsmaterial die Schule anschaffen kann, hängt ganz wesentlich auch vom Erfolg bei diesem Wettbewerb ab. Denn vom regulären Schuletat sind solche Materialien nicht abgedeckt. Schule und Schüler bitten daher um die Stimmen der Leser.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.