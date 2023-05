Montags in der Grundschule Weilersbach: Ein Kind tippt mit dem Finger auf die große Weltkarte und eine Reise beginnt. Wohin geht es diesmal? Jede Woche in ein neues Land, ein ganzes Schuljahr lang: Das ist die Idee des Projektes „In 365 Tagen um die Welt“, das der Förderverein der Grundschule Weilersbach im Rahmen der verlässlichen Grundschule anbieten möchte.

Die Länder spielerisch erleben

Am Anfang stehen viele Fragen: Wie sieht es in diesem Land aus? Welche Tiere und Pflanzen gibt es dort? Wie ist das Klima? Wie die Menschen, wie sehen sie aus, was essen sie? Wie gehen die Kinder zur Schule? Was arbeiten die Erwachsenen? Jetzt bleibt eine ganze Woche Zeit, all diese Fragen zu beantworten.

Grundschule Weilersbach Das Bildungshaus ist eine Außenstelle der VS-Grundschule Obereschach. Im vergangenen Jahr kämpfte sie erfolgreich um ihren Fortbestand. Die Kernzeitbetreuung liegt in der Hand des Schulfördervereins. Mit dem Projekt möchte dieser den Bestand der verlässlichen Grundschule sichern. Der Förderverein wurde 2006 gegründet und unterstützt die pädagogische Arbeit der Schule ideell und materiell.

Ziel ist es, den Kindern auf spielerische und altersgerechte Weise die Vielfalt unserer Erde näherzubringen. Lust darauf zu wecken, sich selber mit der Welt auseinanderzusetzen. Die Kinder können und sollen sich dabei mit all ihren Interessen, ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen einbringen. Neben dem Kennenlernen von Land und Leuten soll auch das kritische Denken angeregt werden. Themen wie Armut, Flucht und Vertreibung oder auch die unmittelbaren Folgen des Klimawandels sollen kindgerecht aufbereitet werden.

Die Kinder sollen zum Beispiel ein Verständnis dafür entwickeln, dass nicht diejenigen, die am meisten zum Klimawandel beitragen, auch die sind, die dessen Folgen am direktesten zu spüren bekommen. „Im Idealfall möchten wir bei den Kindern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass tatsächlich jeder von uns durch das eigene Handeln Einfluss darauf nehmen kann, wie unsere Welt sich entwickelt“, so Regine Mößle vom Förderverein der Schule.

Viele helfen beim Erlebnisraum

In der verlässlichen Grundschule werden die Kinder von sieben Uhr morgens bis zum Unterrichtsbeginn und vom Unterrichtsende bis 13 Uhr betreut. Für dieses Programm steht Kindern und Betreuern in Weilersbach das sogenannte Kernzeitzimmer zur Verfügung. Gerne möchten die Verantwortlichen es vom Klassenzimmer mit der Hilfe vieler freiwilliger Helfer in einen interaktiven Erlebnisraum verwandeln. Es sollen Bereiche geschaffen werden für Recherche, für Bastelarbeiten, für Aktivität.

Um die Reise um die Welt anschaulich zu machen, sollen zwei große Pinnwände angeschafft werden. Eine davon wird im Verlauf jeder Woche neu mit Bildern und Informationen zum jeweiligen Land gestaltet. Die andere dient als Galerie. So wächst im Verlauf des Jahres die Dokumentation einer Reise um die Welt und hoffentlich das Verständnis für andere Menschen und unsere Erde.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.