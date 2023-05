Unterricht am Waldrand oder auf der Streuobstwiese – diese Möglichkeit möchte die Weiherdammschule in Blumberg mit einem mobilen grünen Klassenzimmer schaffen. An ihrem bisherigen Standort in der Weiherdammstraße haben die Schüler schon seit einigen Jahren das Privileg, direkt auf dem Schulgelände einen großen Schulgarten zu haben, den sie selbst bewirtschaften. Das angebaute Obst und Gemüse wird nach der Ernte in der schuleigenen Küche zu einem leckeren Mittagsmenü verarbeitet, das alle Schüler gemeinsam einnehmen.

Händisches Arbeiten liegt den Kindern

Mit dem bevorstehenden Umzug vom bisherigen Standort in den Neubau des Schulcampus müssen die Schüler auch ihren geliebten Schulgarten aufgeben. „Das Arbeiten mit den Händen im Garten liegt den Kindern jedoch sehr“, betont der Schulleiter der Weiherdammschule, Timo Link. Diese Erkenntnis ließ die Idee eines mobilen grünen Klassenzimmers entstehen. Zumal der strukturierte und digitalisierte Schulalltag mit der Fülle an Terminen und Lernzielen immer weniger Zeit für das Lernen in der Natur zulasse. Um das grüne Klassenzimmer in die Tat umzusetzen, sucht die Schule nun einen günstig zu erwerbenden Bauwagen.

Die Weiherdammschule Das Bildungshaus ist ein kleines sonderpädagogisches Zentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die derzeit 30 Schüler werden von fünf Lehrkräften in kombinierten Klassen unterrichtet und von einer Kraft, die ein freiwilliges soziales Jahre absolviert, sowie sechs Jugendbegleitern unterstützt. An drei Tagen finden Nachmittagsangebote mit Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten statt.

Die Schüler der Oberstufe wollen den Bauwagen mit Unterstützung durch ehrenamtliche Fachkräfte zu einem grünen Klassenzimmer auf Rädern umbauen. Es soll mit Sitzplätzen und Tischen, aber auch mit einer Tafel und diversen Lehr- und Lernmitteln wie etwa Mikroskopen, Becherlupen, Keschern und Beobachtungsgläsern ausgestattet sein. Außerdem unterstützt eine kleine Bibliothek mit Fach- und Bestimmungsbüchern die jungen Forscher bei der Arbeit. Dank verfügbarer Tablets zum Abfotografieren der Erkenntnisse ist ein übergreifendes Arbeiten in den regulären Klassenräumen möglich. Zur ganzjährigen Nutzung sieht der Ausau zudem eine Dämmung sowie eine eigene Stromversorgung durch ein Photovoltaikmodul vor.

Auch für Romantik ist gesorgt

Rund um den Bauwagen sollen eine Feuerstelle, ein Natursofa oder ein Rückzugsort in Form eines Wigwams aus Weide entstehen. Außerdem werden die Schüler auch hier in selbst gebauten Beeten ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, das wiederum zum Kochen in der Schulküche verwendet wird. Anhand der Aufzuchtstationen lernen sie den natürlichen Wachstumsprozess innerhalb der Jahreszeiten kennen. „Das grüne Klassenzimmer als Ausgangspunkt für Entdeckertouren wird auch den Kindergärten sowie Klassen anderer Schulen zur Verfügung stehen“, sichert Timo Link in seiner Funktion als Geschäftsführender Schulleiter aller Blumberger Schulen zu.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.