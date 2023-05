Zoff? Nein Danke! Das ist schon mal eine richtig treffende Aussage, die Schülerinnen und Schüler der Rupertsbergschule vereinbart haben, um am Schulwettbewerb teilnehmen zu können. Um Streit zwischen den Schülern zu vermeiden, sollen erlebnispädagogische Angebote, auch Spezialtrainings und Spiele, angeboten werden und dies mit Unterstützung durch externe Partner im Bereich der Erlebnispädagogik und des Sozialtrainings.

Rektor Hannes Rath bezeichnet es im SÜDKURIER-Gespräch als durchaus wichtig, dass Schüler lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu verarbeiten und zu verstehen. Es gelte auch, das Wir-Gefühl, das Sozialverhalten und den Klassenzusammenhalt zu stärken.

Die Rupertsbergschule Die Bildungseinrichtung der Bergstadt ist eine von drei Grundschulen in St. Georgen. Sie ist durchgängig zweizügig. Derzeit werden 186 Schüler von zwölf Lehrern unterrichtet. An der Schule gibt es den Freundeskreis der Rupertsbergschule. Gegründet wurde er im Juni 2010 von engagierten Eltern und der damaligen Schulleitung. Aufgaben des Fördervereins sind unter anderem, die Schule durch ideelle, materielle und personelle Unterstützung mitzugestalten.

Die Schüler an der Rupertsberschule sind darum bedacht, eine lösungsorientierte Konfliktkultur durchgängig durch alle Klassenstufen aufzubauen, sagt Hannes Rath. Dazu gehöre auch „eine wertschätzende, vertrauensvolle Lernatmosphäre“.

Das Projekt wird gemeinsam erarbeitet

Gemeinsam wurde erarbeitet, wie das Thema Streit angegangen werden kann. So setzen die Beteiligten auf erlebnispädagogische Angebote mit Spezialtrainings und Spielen. Um das Vorhaben umsetzen zu können, benötigt die Rupertsbergschule Unterstützung durch externe Partner. Dies soll, so der Wunsch der Schule, im Rahmen einer verlässlichen, langandauernden Kooperation geschehen. Einher gehen soll auch eine interne Weiterbildung im Kollegenkreis, zugeschnitten auf die Schulsituation.

Als wichtiger Faktor sollen Spiele dazu beitragen, das Wir-Gefühl zu stärken, im Sinne der Erlebnispädagogik. Mit gemeinsamen Ausflügen und Aktionen soll ein aktiv gelebtes Wir-Gefühl entstehen.

Auch auf die Art der Pausen kommt es an

Hannes Rath nennt als Ziel, das gegenseitige Vertrauen unter den Kindern zu fördern. Dazu gehören auch die Wahrnehmung der individuellen Stärken und die Förderung der eigenen Identität. Ein wichtiger Punkt stellt die Gesundheitsförderung in allen Klassenstufen dar. Denn Bewegungspausen, gesundes Frühstück oder die Kooperation mit Sportvereinen sind Beispiele, die es umzusetzen gilt.

Besonderer Wert wird auch auf das psychische Wohlergehen der Schüler gelegt. Sprachkurse für ukrainische Flüchtlinge werden angeboten. Positive Beziehungen zwischen den Kindern und den Lehrerinnen und Lehrern gelten als Ziel der Schulgemeinschaft. In schwierigen Konfliktsituationen kann die Schulpsychologin um Hilfe gebeten werden.

Gelernt wird an der Schule außerdem, Müll zu vermeiden und Energie zu sparen, sowie der sparsame Umgang mit den verfügbaren Ressourcen.

