Die Klosterringschule in Villingen hat schon ein Radiostudio, von dem aus das Schulradio seit zwei Jahren einmal im Monat, davon zwei bis dreimal sogar live, über die Frequenz des Uni Radio Freiburg sendet. „Viele Schüler haben Familie in der Türkei oder in Griechenland, die mithört“, erzählt Lehrer Julian Limberger. Das Radiostudio soll nun um ein Video- und Filmstudio erweitert werden.

„Unsere Schule soll zu einer Grundschule mit medienpädagogischem Schwerpunkt werden“, so Limberger. Dieser solle um die Themen Video und Film weiter ausgebaut werden. Nach der Radio-Arbeitsgemeinschaft sei künftig also auch eine wöchentlich stattfindende Video- und Film-Arbeitsgemeinschaft fest eingeplant.

Medienpädagogik soll Schwerpunkt werden

Schwerpunkt der Arbeitsgemeinschaft sollten sogenannte Fake News, also manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, und ihre Wirkung sein. „Es geht uns um eine ganzheitliche medienpädagogische Arbeit und Sensibilisierung der Schüler“, erklärt Limberger. In der heutigen Zeit sei es sehr schwer, Fake News zu erkennen.

Villingens Klosterringschule Das Bildungshaus ist eine Grundschule mit Montessoripädagogik. Rektorin ist Ursula Kühn. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Klosterringschule auch Ganztagsschule in Wahlform.

Für die Einrichtung ihres schuleigenen Video- und Filmstudios möchte die Klosterringschule einen Green Screen, Beleuchtung und Stative anschaffen. Die Schülerinnen und Schüler sollten selbst Filme produzieren und sich mit dem Filmstudio und dem Green-Screen beispielsweise in einen Wald, in eine Stadt oder eine andere Schule versetzen und so erkennen, wie Filme und Nachrichten produziert werden.

Dabei will man den Schülern unter anderem auch beibringen, woran man falsche Videos erkennt und wie man verlässliche Quellen von unzuverlässlichen unterscheidet, indem man zusammen selbst Fake-Videos herstellt. Für die Schüler eröffneten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten: „Der Medienunterrichtet bietet praxisorientiert einen ganz anderen Lerneffekt.“

Ziel ist kindgerechte Studioeinrichtung

Wie schneide ich ein Video und worauf muss ich achten? Da man eine Grundschule sei, werde alles alters- und kindgerecht erklärt und aufbereitet. Viele Kinder wüssten zwar bereits, dass etwa Blut im Film nicht echt ist, man wolle ihnen aber beispielsweise auch zeigen, dass Effekte wie etwa ein Brand auch im Nachhinein reingeschnitten werden können.

Auch im Unterricht soll das Studio eingesetzt werden. So könnten etwa im Deutschunterricht Gedichte oder Theaterstücke vertont und filmisch dargestellt, also praktisch produziert werden. Auch für Lehrfilme soll das Studio genutzt werden. „Wichtig ist uns auch die Kooperation mit den weiterführenden Schulen in der Region“, betont Limberger. So werde auch die gemeinsame Nutzung des Studios angestrebt.

