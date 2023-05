An der Ostbaarschule in Oberbaldingen sollen die Kinder mit dem Projekt „Umwelt, Klima und Natur – wir sind all dem auf der Spur“ die Natur und Umwelt stärker erforschen. Besonders im Hinblick auf den Klimaschutz sei das für die Lehrer ein wichtiger Aspekt, erklärt Lisa Graß. Die Lehrerin betreut das Projekt der vierten Klasse.

Ziel ist, den Bereich Sachunterricht Forschen, Entdecken, Natur und Umwelt zu erkunden, auszubauen und zu stärken. Das sei in der langen Pandemie-Zeit durch Home-Schooling und unter anderem den Vorgaben zum Einhalten von Mindestabständen deutlich zu kurz gekommen. Die andere Seite sei die aktuelle Lage bezüglich des Klimawandels und die Notwendigkeit, Nachhaltigkeitsbildung und Umweltschulung so frühzeitig wie möglich in die Welt der Kinder zu integrieren, so Lisa Graß weiter.

Begeisterung für Naturwissenschaften wecken

Dies soll auf mehreren Ebenen parallel mit mehreren Projektideen umgesetzt werden. Ziel all dieser Projekte ist es, bei den Kindern Begeisterung und Spaß an Naturwissenschaften, Natur, Umwelt und Technik frühzeitig zu wecken und zu wissenschaftlichen Abenteuern anzuspornen. Um noch mehr Kinder zeitgleich im Bereich der Technik zu erreichen, will die Ostbaarschule die Ausstattung der sogenannten Techniktüre erweitern. Außerdem soll es den Schülern ermöglicht werden, schnell und unkompliziert kleine Experimente mit viel Anschauungsmaterial direkt im Klassenzimmer auszuprobieren.

Die Ostbaarschule Die Ostbaarschule ist eine offene Ganztagesschule und befindet sich in Oberbaldingen, einem Stadtteil von Bad Dürrheim. Aktuell besuchen 150 Schüler und Schülerinnen aus den Gemeinden Biesingen, Oberbaldingen, Öfingen, Sunthausen, Unterbaldingen, Hochemmingen und Bad Dürrheim die Schule. Gepflegt werden Kooperationen mit ansässigen Vereinen und Kindergärten.

Hierzu möchte die Schule Experimentier-Kisten für die Jahrgangsstufen eins bis vier anschaffen. Diese Kisten stammen vom Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck und dienen dazu, Kinder und Jugendliche zu inspirieren, selbstständig Theorien und Experimente zu entwickeln.

Kooperation mit Angelsportverein

Eine dritte Projektidee ist der weitere Ausbau der Kooperation mit dem Angelsportverein Unterbaldingen. 2019 gewann die Schule bereits einen Preis für das Klassenzimmer am See, welches regelmäßig von der Schule genutzt werden kann. Um mit einer Klasse vor Ort das tolle Gelände, Gewässer und die Natur drumherum mehr erforschen zu können, möchte die Schule einen Klassensatz Kescher, Becherlupen und eventuell Mikroskope anschaffen.

Ein übergeordnetes Ziel des Ganzen ist es, außerdem in die Natur zu kommen und die Veränderungen der Jahreszeiten und Gewässer im Sommer vor Ort zu untersuchen. Auch das ermöglicht das Gelände des Anglervereins mit seinem Klassenzimmer am See und dem umliegenden Gelände.

Was die Ostbaarschule außerdem auszeichnet, ist die Kooperation mit der Karl-Wacker-Schule. Sechs Schüler mit Einschränkungen werden so weit wie möglich in den normalen Unterricht eingebunden.

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

