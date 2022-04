von Franziska Zeller

Ostern steht vor der Tür. Viele Geschenke sind schon gekauft. Aber für alle die, die noch eifrige überlegen, was sie bis Ostersonntag noch für den Nachwuchs kaufen sollten, haben wir hier die wichtigsten Ostertrends. Worüber freuen sich Kinder?

„Vor allem Outdoor-Programme für Kinder, wie beispielsweise Sandelspielzeug oder Forschungsspiele sind in diesem Jahr wieder besonders beliebt“, sagt Anne Wilde. Sie ist Geschäftsführerin des Villinger Spielwarengeschäfts-Zappel-Philipp und kennt die Geschenketrends. „ Aber auch alles zum Thema Gärtnern wie Schubkarren oder auch Schnitzwerkzeug für Kinder werden bei uns sehr oft gekauft“,

Die Geschäftsführerin des Villinger Zappelphilipps zeigt sich über die diesjährigen Oster-Umsätze besonders erfreut. | Bild: Franziska Zeller

Besonders Spiele für draußen würden sich als Ostergeschenk gut eignen – wie beispielsweise das Familienspiel Wikingerschach. Doch auch für Ältere gebe es eine große Geschenk-Auswahl in dem Spielwarengeschäft: „Eine Highlight in diesem Frühjahr ist das sogenannte Osterfeuer, das wie ein richtiges Lagerfeuer riecht, flackert und knistert und in einer Behindertenwerkstatt hergestellt wurde. Meiner Meinung nach ist das auch für ältere Leute ein tolles und vor allem besonderes Geschenk.“

Keine Neuheiten wegen Lieferengpässen

Gerhard Werb, Geschäftsführer des Donaueschinger Spielwarengeschäfts Thedy, bestätigt die aktuell sehr hohe Nachfrage nach Spielen für draußen. Der Trend halte sich ihm zufolge bereits seit Jahren, generell habe sich das Kaufverhalten seiner Kunden kaum verändert. „Bewährte Spiele sind immer der Renner“, sagt Werb. Dies komme der aktuellen Situation zugute, denn nach Angaben des Geschäftsführers sei es aufgrund coronabedingter Lieferengpässe noch immer schwierig, Neuheiten auf den Spielwaren-Markt zu bringen.

Lokaler Handel profitiert von Wetter

Trotz der Lieferengpässe ziehen die Geschäftsführer zum diesjährigen Ostergeschäft eine positive Bilanz. „Wir sind sehr froh, dass das Wetter aktuell so gut ist und die Kunden wieder in die Stadt getrieben werden, der Umsatz der letzten Wochen war sehr erfreulich“, sagt Wilde.

Gerhard Werb mit einem berüchtigten Ostergeschenk – Sandelspielzeug ist seit Jahren beliebt. | Bild: Thedi

Werb zufolge sei dies sowohl dem schönen Wetter, als auch der Aufhebung der Maskenpflicht zu verdanken. Auch im Thedi ist der Umsatz durch die momentan guten Bedingungen gestiegen: „Wir haben parallel zu unserem Laden einen Webshop, auch dort kaufen die Kunden zur Zeit gerne ein. Was uns aber auch auffällt, ist, dass die Kunden wieder vermehrt bei uns vor Ort einkaufen, seit die Maskenpflicht gefallen ist.“

Generell sei dadurch zur Zeit eine erhöhte Motivation der Leute spürbar, wieder vor Ort einkaufen zu wollen. „Wir freuen uns auf die Kundschaft und sie sollen sich am besten einfach im Geschäft von den vielen Angeboten inspirieren lassen“, so Wilde. Dem Plan, das Osternest also doch noch spontan zu füllen, steht also nichts mehr im Wege.