Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Positive Signale in der Corona-Krise: Das Klinikum meldet stabile Zahlen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung öffnen wieder

In Donaueschingen hat das Schwarzwald-Baar Klinikum noch viel Luft. In Villingen-Schwenningen sieht es aber anders aus. Freuen dürfen sich diejenigen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, aber wegen Corona damit stoppen mussten.