Tiefergelegt, breite Reifen und viele PS: Fahrer dieser Autos wurden, aufgrund massiver zurückliegender Beschwerden, in einer konzertierten Aktion von Spezialisten des Polizeipräsidiums Konstanz, im Zusammenwirken mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Villingen-Schwenningen, am Samstagabend unter die Lupe genommen. Dies teilt die Polizei mit. An den Szenetreffpunkten im Oberzentrum wurden insgesamt 117 Personen und 78 Fahrzeuge kontrolliert.

Villingen-Schwenningen Viel Aufregung um neuen Autoposer-Treff in Villingen: Auch Aldi reagiert Das könnte Sie auch interessieren

Dabei wurden 26 Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, 12 Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen, vier sonstige Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten in Form von Verstößen gegen die Abgabenordnung und die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen festgestellt. Aufgrund technischer Mängel wurden 15 Mängelberichtsverfahren eingeleitet. Im Rahmen des Einsatzes wollte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.40 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem PS-starken Fahrzeug der Marke Chrysler einer Kontrolle entziehen. Er flüchtete vom Drachenloch beim Kulturzentrum Klosterhof über den Nordring in Richtung Villingen.

Villingen-Schwenningen Provokante Machtdemonstration oder warum sich die Szene nach Villingen verlagert: Knapp 100 Autoposer narren Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Hierbei überholte er nach Polizeiangaben mehrere Fahrzeuge. Während der Fahrt sei er der Flüchtende streckenweise fast 200 km/h schnell gewesen. Nach einer Strecke von vier Kilometern endete die Flucht im Vorderen Eckweg, wo er von einem anderen Fahrzeug ausgebremst und somit gestoppt werden konnte. Er zeigte sich uneinsichtig. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle, aufgrund der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, beschlagnahmt. Zeugen und mögliche Gefährdete der waghalsigen Flucht des 22-Jährigen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern unter der Telefonnummer 0741/348790 in Verbindung zu setzen.