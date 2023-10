A81 vor 1 Stunde

Volles Risiko durch Autobahn-Baustelle – und voll erwischt! Was einen Mercedes-Fahrer jetzt erwartet

An einem Sonntagmorgen wird die Polizei schon niemanden blitzen? Tempo-Limit also egal? Von wegen. So sieht die empfindliche Quittung für einen 40-jähriger Fahrer mit allzu großer Risikobereitschaft aus.