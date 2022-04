Unbekannte Täter zündeten eine ukrainische Fahne am SRH-Klinikum in Oberndorf an. Der Hausmeister entdeckte den Schaden, der vermutlich zwischen Samstag, 10 Uhr, bis Ostersonntag, 9 Uhr, entstanden sein dürfte.

Hausmeister meldet Schaden

Die Flagge war an einem Fahnenmasten vor der SRH-Klinik gehisst worden und wurde durch das Feuer teilweise zerstört, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Höhe des Schadens kann von der Polizei noch nicht benannt werden. Ob ein politischer Hintergrund vorliegt, ist noch unklar. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Rottweil ist in die Ermittlungen einbezogen worden.

Zeugen gesucht

Personen, die Hinweise zu den Tätern oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter Telefon (07423) 8101-0 in Verbindung zu setzen.

Die Klinik selbst hatte die Fahne aus Solidarität mit der Ukraine nach dem russischen Überfall hissen lassen. Sie hing tief, sodass der Täter vom Boden an die Fahne gelangt sein dürfte. Möglicherweise wird jetzt das verbrannte Teilstück der Fahne entfernt.

Schwarzwald-Baar-Kreis Straftaten mit Bezug auf den Ukraine-Krieg? Beim umgesägten Masten ermittelt jetzt die Kripo Das könnte Sie auch interessieren

Ende März kam es in Villingen-Schwenningen zu einem ähnlichen Vorfall. Unbekannte Täter sägten den Fahnenmasten mit der Ukraine-Fahne vor dem Schwenninger Rathaus um und ließen ihn liegen. Auch hier kann die Polizei ein politisches Motiv nicht ausschließen.