Zwei Unternehmer aus dem personennahen Dienstleistungsbereich, aus der Sport- und Fitnessbranche und aus dem Bereich Messebau, erzählen in einer von der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) anberaumten Telefonkonferenz, wie die Viruskrise ihr Unternehmen beeinträchtigt hat. Sie geben einen Einblick in ihre persönliche Gefühlswelt, die in den vergangenen Wochen eher einer Tal- als einer Bergfahrt glich.

Sie erzählen, wie sie trotz der Angst, dass ihnen der existenzielle Boden unter den Füßen weggezogen wird, den Mut nicht verloren und sich mit innovativen Ideen über Wasser gehalten haben. Mittlerweile sehen sie sogar wieder etwas Licht am Ende des Tunnels.

Marco Knöbel ist Inhaber von Marcos Free Fight Club, einer Kampfsportschule in Donaueschingen. An den Shutdown Mitte März erinnert er sich nur allzu gut. „Wir haben zunächst gar nicht gewusst, was das bedeutet, wir sind in der Luft gehangen“, sagt Knöbel. In den Wochen danach hat der Betreiber eine große Welle der Solidarität erfahren. „Viele Mitglieder haben ihre Monatsbeiträge weiter bezahlt, obwohl sie nicht trainieren konnten. Aber es gab auch Kunden, die von der Krise beispielsweise durch Kurzarbeit selbst schwer getroffen wurden und wo das Einkommen plötzlich knapper wurde.“ Eine Kündigungswelle konnte Knöbel nicht ganz verhindern. Um die Mitgliederzahl von 320 Mitgliedern dennoch stabil zu halten, hat er eine Kundenaktion gestartet, „die uns fast die Zahl der Kunden wieder gebracht hat, die wir in der Coronazeit verloren haben“. Einen Vorteil gegenüber üblichen Fitnessstudios sieht Knöbel darin, „dass viele Kunden erkannt haben, dass wir alternative Trainingsmöglichkeiten in der freien Natur anbieten können, ohne Trainingsgeräte“.

Messebauer Bernhard Thomma aus Deißlingen hat in der Krise mit seinem zweiten Standbein, dem Bereich Werbetechnik, nur wenig der Verluste aus dem Bereich Messebau kompensieren können. | Bild: privat