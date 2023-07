Das interkommunale Ausbauprojekt „Bad Dürrheim Ober- und Unterbaldingen, Donaueschingen Pfohren und Immenhöfe“ ist abgeschlossen. Viele private und gewerbliche Kundinnen und Kunden verfügen ab sofort über einen Glasfaser-Hausanschluss. „Die Stadt Donaueschingen freut sich, dass die Baumaßnahme zügig fertiggestellt werden konnte“, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly, der das Glasfasernetz gemeinsam mit seinem Bad Dürrheimer Kollegen Jonathan Berggötz und Katrin Merklinger, der Sprecherin des Zweckverbands, in Betrieb nahm. „Wir sind mit dem Anschluss Pfohrens und den Immenhöfen unserem Ziel, jedes Haus in Donaueschingen und den Ortsteilen an die Glasfaser anzuschließen, wieder ein Stück näher gekommen“, so der OB laut Pressemitteilung der Stadt.

Jonathan Berggötz, Bürgermeister von Bad Dürrheim, sagte: „Es war ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten. Wir bedanken uns bei der Baufirma KTS, dem Planungsbüro MRK und dem Zweckverband.“ Katrin Merklinger berichtete, dass der Verband 382 Eigentümer angeschrieben habe. Davon hätten sich 180 für einen Glasfaser-Hausanschluss und 82 für eine sogenannte Ablage – dabei endet das Rohr auf dem Grundstück, als Vorbereitung für einen späteren Anschluss – entschieden. Der Bau startete im Februar 2022. Der Ausbau beinhaltete die Strecke von Donaueschingen bis zur Grundschule in Pfohren. Auf diesem Weg konnten auch einige bereits vorhandene Leerrohre genutzt werden. Am Ortseingang von Pfohren erfolgte dann der Abzweig in Richtung Immenhöfe bis nach Ober- und Unterbaldingen. Ab dem Ortsausgang in Unterbaldingen konnten vorhandene Leerrohre bis zur Kreisgrenze genutzt werden, wodurch eine Verbindung zum Nachbarlandkreis entstand.

Für die Planung, den Ausbau und die Nebenkosten des Projekts waren laut Mitteilung rund 2,8 Millionen Euro eingeplant. Ohne die Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und des Landesministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen wäre dies nicht möglich gewesen.