Schwarzwald-Baar vor 4 Stunden

Pfirsiche aus dem Schwarzwald: Siegfried Loyall weiß, wie sie am besten gedeihen

Mehr als 30 Jahre Erfahrung: So lange baut Siegfried Loyall in seinem Garten schon Pfirsiche an und er ist überzeugt: „Das ist der beste Pfirsich, den es überhaupt gibt.“