Großes Wiedersehens-Glück im Pfauenland: Pfau Hugo und seine Frau sind nach ihrer dreiwöchigen Tour rund um Königsfeld wieder sicher zuhause in Buchenberg. Indessen ist die zweite Vogel-Dame, die gemeinsam mit den beiden ausgerückt war, weiterhin verschollen.

Plötzlich sitzt Hugo in der Garage fest

Bei sämtlichen Einfangversuchen war es Hugo in den vergangenen Wochen gelungen, schnell genug auf einen Baum oder ein Dach zu flüchten – nun ging der prächtige Vogel doch in die Falle. Ein Anwohner des Gewanns Holzwiese, wo der Pfau zuletzt residierte, hatte es geschafft, ihn in eine Garage zu locken.

Dort konnten ihn seine Besitzer, Tierärztin Sabine Schulte im Walde, und ihre Familie, einfangen. In einer großen Transportbox wurde der edle gefiederte Herr dann nach Hause chauffiert. Ähnlich erging es kurz drauf auch Frau Pfau, die in Erdmannsweiler eine neue Heimat auf Zeit gefunden hatte.

Zuhause in Buchenberg hat das reiselustige Vogel-Pärchen nun erst einmal die große Voliere bezogen, in der es sonst den Winter verbringt. Vor allem die Pfauen-Dame, so erzählt Sabine Schulte im Walde, müsse dort zunächst aufgepäppelt werden. Während es Hugo offenbar kulinarisch an nichts gefehlt hatte, sei die Pfauin doch etwas abgemagert nach der Entdeckungstour. „Sie frisst jetzt aber wieder gut und erholt sich“, bestätigt die Tierärztin.

Bild: Burger, Tatjana

Die Wiedersehensfreude zwischen Prachtkerl Hugo und seiner Herzensdame – sie war nach der wochenlangen Trennung aber wohl groß. Die Vögel saßen am ersten gemeinsamen Abend gleich dicht aneinander gekuschelt auf der Stange in ihrer großen Voliere, erzählt Sabine Schulte im Walde. Gar so schön war das Single-Leben also wohl doch nicht in den vergangenen Tagen.

Frau Pfau ist wieder da: Die totgeglaubte Vogeldame lebt in Erdmannsweiler im Garten von Familie Tuschewski. | Bild: Achim Tuschewski

Zwei Wochen werden die großen Vögel jetzt in der Voliere verbringen, nach der Erholungskur geht es wieder in die Freiheit rund um die Tierarztpraxis am Ortsrand von Buchenberg. Sabine Schulte im Walde hofft, dass die Reiselust von Familie Pfau dann erst einmal gestillt ist.

„Wenn sie in den Wald gelaufen ist, hat sie keine große Chance mehr.“ Sabine Schulte am Walde, Pfau-Besitzerin

Ihre Zuversicht, dass auch die zweite Pfauen-Dame wieder auftaucht und das Familienglück rundum perfekt macht, ist jedoch nicht mehr sehr groß. Sie werde in den nächsten Tagen noch einigen Hinweisen nachgehen, berichtet die Besitzerin. Zuletzt war die Pfauin am Kreisel bei Aldi und Rossmann in Königsfeld gesichtet worden. „Wenn sie dort in den Wald gelaufen ist, hat sie keine großen Chancen“, weiß Sabine Schulte im Walde jedoch.