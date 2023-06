Glückliche Wende im Fall um die beiden vermissten und totgeglaubten Pfauen-Damen: Eine der beiden Frauen des flüchtigen Pfauen Hugo ist wieder aufgetaucht. Sie lebt derzeit in Erdmannsweiler und fühlt sich dort offenbar pudelwohl.

Nachdem Hugo und zwei junge Pfauinnen am Pfingstsonntag zu dritt ihr Zuhause in Buchenberg verlassen hatten und jüngst nur noch der Vogelmann gesichtet wurde, war die Angst groß, dass die beiden gefiederten Damen dem Fuchs zum Opfer gefallen waren.

Udo Tuschewski und seine Frau glaubten zunächst an einen Scherz. Ob sie denn schon gesehen hätten, dass auf ihrem Carport ein Pfau sitze, fragte die Nachbarin an diesem Tag vor rund einer Woche. Aber nein, kein Witz, wurde dem Ehepaar beim Blick nach draußen klar. Denn dort thronte tatsächlich ein Pfauenweibchen.

Auch auf der Terrasse fühlt sich die Pfauendame wohl

Und das war offenbar gekommen, um zu bleiben: Die junge gefiederte Dame hat den Garten seitdem zum neuen Zuhause auf Zeit erkoren. Sie stolziert durch das Grün, sitzt auf dem Hausdach und wagt sich auch auf die Terrasse der Familie. Immer wieder, so erzählt Udo Tuschewski, sei sie auch für einige Stunden verschwunden und erkundet wohl die Umgebung, kehre aber danach stets zuverlässig zurück.

Gemütlich spaziert Hugo, der Pfauenmann, durch die Holzwiese. Bald soll er zumindest mit einer seiner Frauen wieder vereint sein, die zweite wird noch vermisst. | Bild: Burger, Tatjana

Ob sie wohl ihren Mann Hugo vermisst? Wer weiß das schon – unter mangelnder Aufmerksamkeit zumindest leidet die Pfauenfrau auch im Garten der Familie Tuschewski nicht.

Was isst Frau Pfau am liebsten?

Denn die fünf Kinder der Familie, das jüngste acht Jahre alt, sind hellauf begeistert von der hübschen neuen Mitbewohnerin. Auch diverse Leckereien servieren sie dem Vogel regelmäßig. Und was isst Frau Pfau am liebsten? „Gurke“, erzählt Udo Tuschewski.

„Bis auf zwei Meter kommen wir jetzt schon ran.“ Udo Tuschewski, plötzlich Pfauenbesitzer auf Zeit

Die scheue Dame hat angesichts solch liebevoller Pflege auch schon ein wenig Schüchternheit abgelegt. „Bis auf zwei Meter kommen wir jetzt schon ran“, freut sich Udo Tuschewski. Und Frau Pfau hat auch schon eine Lieblingsfreundin gefunden: Die beste Beziehung zu ihr habe die zwölfjährige Hannah.

Die Pfauen-Tour Der achtjährige Pfau Hugo und seine beiden Frauen, die eigentlich in Buchenberg bei der Tierarztpraxis Weisserhof leben, sind am Pfingstsonntag plötzlich verschwunden. In den folgenden Tagen wurden sie immer in Königsfeld und den Teilorten wieder gesichtet, zuletzt allerdings nur noch Hugo allein. Das Einfangen der scheuen Tiere ist schwierig. Besitzerin Sabine Schulte im Walde hofft, dass es gelingt, die Pfauen in eine Garage oder einen anderen begrenzten Raum zu treiben. Dort könnte sie die Tiere mit einem Kescher einfangen.

Ein wenig traurig ist Familie Tuschewski schon beim Gedanken an einen nahenden Abschied. Einen ersten Versuch, Frau Pfau einzufangen und zurück ins Zuhause nach Buchenberg zu bringen, hat Besitzerin Sabine Schulte im Walde mit Kerscher und Transportkiste am Mittwoch schon gestartet.

Allerdings vergeblich. Die Vogeldame rannte aufgeregt herum und flüchtetet sich am Ende aufs sichere Dach. Ein Wochenende mit Vollpension darf Frau Pfau nun also noch bei Familie Tuschewski verbringen.

Ist offenbar Autofan: Pfau Hugo zeigt sein prächtiges Gefieder. | Bild: Burger, Tatjana

Pfauenmann Hugo indessen genießt weiterhin das Leben im Gewann Holzwiese zwischen Königsfeld und Buchenberg. Dort scheint er mittlerweile auch einer typisch männlichen Leidenschaft zu frönen: Autos. Schon mehrfach wurde er radschlagend mit prächtigem Gefieder rund um die Karossen der Anwohner gesichtet.

Schon bald aber könnte das Vögel-Liebesglück wieder (fast) perfekt sein: Sabine Schulte im Walde will kommende Woche wieder auf die Jagd nach Frau und Herrn Pfau gehen und das Pärchen heimholen nach Buchenberg.