Frau Derday, aktuell leiten Sie die Kreisimpfstützpunkte, Ende März gehen Sie in Mutterschutz. Wer wird Ihr Nachfolger?

Das wird Matthias Lachnit sein. Er hat schon im Kreisimpfzentrum gearbeitet, er kennt die Abläufe, die beim Impfen wichtig sind, also schon. Als wir mit den Impfstützpunkten begonnen haben, kam er wieder zu uns zurück. Es war dann schnell klar, dass wir jemanden brauchen, der meine Aufgaben übernehmen kann. Ende Dezember übernahm er den Stützpunkt Donaueschingen administrativ, war Ansprechpartner für die Mitarbeiter und wuchs langsam in die Aufgabe rein. Und jetzt kommen auch immer mehr die Stützpunkte in Villingen und St. Georgen dazu.

Vor den Impfstützpunkten waren Sie für das Kreisimpfzentrum in der Schwenninger Tennishalle zuständig. Wie kam es dazu?

Bis August hatte Daniel Springmann das Kreisimpfzentrum geleitet, ich war in dieser Zeit im Hintergrund administrativ dabei. Ich habe ihn bei der Personalsuche unterstützt, habe Bürgeranfragen bearbeitet, das E-Mail-Postfach fürs Kreisimpfzentrum bearbeitet und Telefonate entgegengenommen. Nach und nach bin ich ins Thema reingewachsen.

Daniel Springmann hat sich dann intern im Landratsamt verändert. Dadurch, dass ich wusste, was in seiner Position auf einen zukommen, wurde ich gefragt. Eigentlich war ich im Landratsamt für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zuständig. In der Funktion war unter anderem die 3-Welten-Card mein touristisches Projekt. Das habe ich im Juli an die 3-Welten-Tourismus-GmbH übergeben.

Zu Beginn des Kreisimpfzentrums war es schwer an Impftermine zu kommen. Auch den SÜDKURIER hatten damals viele Beschwerden erreicht.

Derday: Das ist die gleiche Aussage, die wir schon seit einem Jahr machen: Wir hätten das Terminsystem auch gerne anders gemacht, es gab aber klare Vorgaben (Anm.d.Red.: vom Sozialministerium), wie die Terminvergabe zu erfolgen hat. Es gab klare Vorgaben, wer wie viel Impfstoff erhält und wie dieser zu verbrauchen ist. Das betraf auch die prozentuale Verteilung für die Impfungen in Heimen und im Kreisimpfzentrum.

Das hat Daniel Springmann gut gemacht. Wenn es aber keinen Impfstoff gibt, kann es auch keine Termine geben. Ob es sinnvoll war, mit der Prioritätsgruppe 1 eine Personengruppe über 80 Jahren zu bitten, sich online einen Termin zu buchen, darüber lässt sich streiten. Als die Gruppen der Impfberechtigten immer weiter geöffnet wurde, haben wir im Ordnungsamt eine Hotline eingerichtet und selbstständig Impftermine vergeben. Das war eigentlich nicht unsere Aufgabe. Zusätzlich haben wir uns noch um die Warteliste des Landes gekümmert.

Ende September wurde das KIZ geschlossen. Die richtige Entscheidung?

Mit dem Wissen von heute ist es leichter zu sagen, dass ich das nicht gemacht hätte. Allerdings hatte die Impfbereitschaft von Mitte August bis Ende September nachgelassen. Und auch die Booster-Impfung, die im September schon möglich war, war noch nicht groß nachgefragt. Aus rein finanzieller Sicht kann ich es dann schon nachvollziehen, dass man die Kreisimpfzentren geschlossen hat. Zu Spitzenzeiten haben wir bis zu 1000 Menschen am Tag geimpft, am Ende waren es noch 200 bis 300. Dass die Booster-Impfungen auf einmal so eine hohe Nachfrage haben, wusste damals niemand.

Wer ist Anne Derday? Anne Derday ist 30 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Berlin. Vor zweieinhalb Jahren verschlug es die studierte Betriebswirtin der Liebe wegen in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Derday war beim Landratsamt ursprünglich für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zuständig, ehe sie Anfang 2021 erst in zweiter Reihe und im August dann hauptverantwortlich die Leitung des Kreisimpfzentrums und später der Impfstützpunkte übernahm. Mitte März geht Derday in Mutterschutz.

Welches Fazit ziehen Sie zum Kreisimpfzentrum?

Wir hatten und haben ein gutes Team. Viele, die im KIZ waren, sind nun auch an den Stützpunkten tätig. Wir haben vor allem wegen der Terminvergaben, für die wir nichts können, am Anfang viel Kritik eingesteckt. Es kam aber auch viel Lob für die Mitarbeiter wegen der Freundlichkeit und Höflichkeit. Dafür sind und waren wir sehr dankbar. Intern hatten wir immer ein tolles Klima.

Und irgendwann kam die Info: Bauen Sie bitte Impfstützpunkte auf.

Um den 15. November kam die Info, dass wir wieder Impfstützpunkte aufbauen – und zwar so schnell wie möglich. Wir haben zuerst die Mitarbeiterinnen angesprochen, die Mütter sind oder Selbstständige, die flexibel reagieren können. Wir haben zum Beispiel eine Nageldesignerin. Die kann sich die Termine mit ihren Kundinnen auf die Vormittage legen, wenn sie von 15 bis 20 Uhr da ist.

Innerhalb von zwei Wochen haben wir so ein gutes Team aus den Ehemaligen aufgebaut, was uns den Start erleichtert hat. An der Software, dem Aufziehen der Impfstoffe und der Lagerung hat sich dagegen nichts geändert. So haben wir innerhalb von drei Wochen drei Impfstützpunkte aufgebaut.

Wie laufen die Stützpunkte?

Am Anfang war die Nachfrage nach Booster-Impfungen sehr hoch – gerade als 2G und 2G-Plus kamen. Jetzt sind die Menschen zum Großteil geboostert. Und Personen, die sich bis heute nicht haben impfen lassen, sind schwer zu überzeugen.

Wie geht es bei der verringerten Nachfrage mit den Stützpunkten weiter?

Das Sozialministerium, das darüber entscheidet, hat eine Genehmigung bis Ende März gegeben. Wir fahren auf Sicht. Wenn wir im Februar merken, dass die Impfbereitschaft weiter nachlässt, könnte es auch sein, dass wir beispielsweise den Montag und Dienstag schließen. Auch hier überlegen wir, wie wir wirtschaftlich arbeiten und für alle eine zufriedenstellende Situation liefern können.

Und dann kommen bald auch der Proteinmpfstoff von Novavax und der an Omikron angepasste Biontech-Impfstoff.

Novavax kommt voraussichtlich in der Woche vom 21. Februar. An welchem Tag genau er kommt und welche Menge wir bekommen, wissen wir noch nicht. Terminbuchungen sind aber erst dann möglich, wenn das klar ist. Der Impfstoff wird ausschließlich über die Stützpunkte verimpft, kann also nicht von Haus- oder Betriebsärzten bestellt werden. Ob und wie viel Zulauf dieser Impfstoff hat, kann man jetzt noch nicht sagen. Die Technik ist von unserer Seite aus vorbereitet.

Man wird auf unserer Webseite dann auswählen können, dass man Novavax möchte. Menschen aus Einrichtungen mit der Impfpflicht werden prioritär geimpft. Das ist eine Vorgabe des Ministeriums. Der Omikron-Impfstoff von Biontech kommt zwischen März und April. Da gibt es auch den ein oder anderen, der sich jetzt schon boostern lassen könnte, aber noch auf den Omikron-Impfstoff wartet.