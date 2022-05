Ein Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) tödlich verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer des Wagens hatte den 86-Jährigen beim Überqueren einer Kreisstraße zwischen Obereschach und Mönchweiler am Samstagabend offensichtlich übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort.

(dpa)