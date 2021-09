Mathematik-, Deutsch- und Englischunterricht – statt Schwimmbad, Spiel- und Bolzplatz? Was für viel Schüler kaum vorstellbar ist, haben 60 Kinder und Jugendliche im Rahmen des Förderprojektes Sommerschulen Baden-Württemberg an vier Standorten im Schwarzwald-Baar-Kreis gemacht. Was hat sie dabei motiviert? Und wie sieht ein solcher Unterricht aus? Der SÜDKURIER hat mitgepaukt.

Acht Jugendliche, darunter zwei Mädchen, sind in den Sommerferien in der Feintechnikschule in VS-Schwenningen. Zu dieser gehört eine Berufsfachschule, an der eine Berufsausbildung als Feinwerkmechaniker, Systemelektroniker und Uhrmacher erworben