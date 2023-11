Die Polizei sucht Zeugen für einen Pkw-Aufbruch in Villingen. Der Vorfall, so heißt es in einer Pressemitteilung, habe sich am frühen Samstagmorgen, 18. November, in der Herdstraße ereignet.

Eine Passantin konnte demnach gegen 3.20 Uhr zwei Personen beobachten, die sich an einem abgestellten BMW zu schaffen machten. Die Täter flüchteten sofort zu Fuß und die Zeugin konnte bei der Nachschau im Fahrzeug ein fehlendes Lenkrad feststellen. Sie machte lautstark auf sich aufmerksam, worauf der Fahrzeughalter zu seinem abgestellten Pkw kam.

So werden die Täter beschrieben

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um einen Mann sowie eine Frau handeln, die als zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben wurden. Die Frau habe mittelblondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden gehabt.

Ein ähnlicher Diebstahl hat sich bereits am Freitag oder Samstag, 10./11. November, in St. Georgen ereignet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Villingen, 07721 601-0.