Auftakt für eine neue Impf-Saison: Der Landkreis Schwarzwald-Baar bietet den Bürgern voraussichtlich in der Woche ab dem 12. September neuen Impfstoff gegen Corona an. Viele andere Bürger haben bereits ihre vierte Impfung gegen das Virus erhalten. Zum Termin soll es ein viel einfacherer Weg sein, als früher, Dazu stehen zwei behördliche Wege offen.

Kristina Diffring ist die Referentin von Landrat Sven Hinterseh. „Wir haben den neuen Impfstoff bestellt und wir erwarten die erste Lieferung in der Woche des Schulbeginns“, führt die Behördensprecherin aus.

Wer sich impfen lassen möchte, der muss dazu nach Schwenningen in die Stadtbibliothek. Dort, zwischen Eiscafé und Modehaus Zinser, findet sich der Carl-Haag-Saal. Ausschließlich freitags 11 bis 17 Uhr, ist dort geöffnet. Derzeit, so erklärt die Sprecherin des Landrats weiter, sei sogar ein Besuch der Einrichtung zum Impfen „ohne Termin möglich“.

In der Schwenninger Stadtbibliothek liegt der Carl-Haag-Saal. Hier ist derzeit immer freitags der Impfstützpunkt in Betrieb. | Bild: Hahne, Jochen

Geimpft werde nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission, betont Kristina Diffring. Auf der Internetseite des Landkreises lässt sich jetzt einfach ein Termin festlegen, es finde „in jedem Fall noch ein ärztliches Beratungsgespräch vor Ort beim Termin statt“, wird weiter erklärt. Per E-Mail oder SMS kommt die Terminbestätigung. Hier geht es zur Terimnauswahl.

Bei dem neuen Impfstoff handelt es sich um zwei an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Auch jetzt im Herbst 2022 gibt es Impfangebote über den Landkreis Schwarzwald-Baar oder bei den Hausärzten, so wie auf dem Foto aus dem Jahr 2021 aus einer St. Georgener Praxis. | Bild: Matthias Jundt

Wenn der neue Impfstoff vorhanden ist, soll er auf der vorstehend erwähnten Terminseite auch ersichtlich angeboten werden, erklärt Diffring weiter. Sie hofft, dass erstmalig am Freitag, 16. September, der neue Impfstoff in Schwenningen verimpft werden könnte. „Versprechen können wir nichts, wir wissen nicht genau, wann die Lieferung eintrifft und wie umfangreich die Zuteilung in der Menge erfolgen kann“, legt sie dar.

Wissenswertes zum zweiten Booster Wer soll sich impfen lassen? Der Omikron-Booster ist für viele Menschen die vierte Impfung gegen Corona. Zuletzt wurde diese neuerliche Auffrischung nur Personen ab 70 Jahren von der Ständigen Impfkommission angeraten. Seit Mitte August 2022 hat das Gremium diese Schwelle auf 60 Jahre abgesenkt. Die Kommission erweiterte ihre bisherige Empfehlung „mit dem primären Ziel, besonders gefährdete Personen noch besser vor schweren Covid-19-Erkrankungen und Covid-19-bedingten Todesfällen zu schützen“, hieß es wörtlich. Wie viel Impfstoff gibt es? Der Bund hat zum Ferienende angekündigt, in den Kalenderwochen 36 und 37 jeweils fünf Millionen Dosen auszuliefern. Es handelt sich demnach um bivalente Impfstoffe der Hersteller Moderna und Biontech. Diese wurden am Donnerstag, 8. September, durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA zugelassenen. Sie wurden an den Urtyp von SARS-CoV-2 und den Omikron-Subtyp BA1 angepasst.

Das Land Baden-Württemberg startet ebenfalls eine Terminbuchungsseite. Ab 19. September soll diese erst in Betrieb sein. Buchungen sollen dann auch in allen Regionen möglich sein, heißt es. Hier geht es zu diesem Angebot.

Auch die letzten Monate über hat ein Impfteam in der Region fleißig gearbeitet: In Einrichtungen mit besonderen gefährdeten Personen ist im Schwarzwald-Baar-Kreis beispielsweise in allen Pflegeheimen an Bewohner ein Impfangebot ergangen. Viele Senioren sind seither das vierte Mal mit einem aufgefrischten Schutz versehen worden.