In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt war auch die zukünftige Gestaltung der verlängerten Achdorfer Straße ein Thema. Aufgrund der Erweiterung des neuen Schulcampus soll das Verkehrskonzept erneuert und weitergehend verkehrsberuhigend gestaltet werden. Die Verkehrsführung sowie die Gestaltung der Achdorfer Straße im Bereich von der Kreuzung Uchbahnstraße bis Ecke Goethestraße werden in diesem Zuge neu definiert. Auf Grundlage eines Plans des Planungsbüros Widerkehr wurde vom Ingenieurbüro Breinlinger aus Tuttlingen ein erster Honorarvorschlag über 47.428 Euro unterbreitet. Das Büro soll dann in drei Stufen die Grundlagenermittlung vornehmen, ein Verkehrskonzept für den Schulcampus erstellen sowie mögliche Varianten vorstellen.

Schon jetzt ist klar: Das Vorhaben erfordert eine klare Konzeption. Denn zu beachten sind zahlreiche Faktoren wie der Busverkehr, der Schul- und Durchgangsverkehr, eine entsprechende Zahl an Parkplätzen und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem ist eine Analyse des Bestandsverkehrsnetzes erforderlich.

Nicht nur für die Fraktion der Freien Liste, wo der langjährige Stadtrat Rainer Gradinger das Wort ergriff, ist hier noch einiges zu klären. „Für ein stimmiges Konzept wurden noch keine endgültigen Lösungen und Erkenntnisse gewonnen“, sieht er weiteren Handlungsbedarf. Mit einer klaren Stellungnahme schlüsselte der CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig auch erste Vorschläge des Verkehrsplanungsbüros Widerkehr auf. Die CDU-Fraktion legte sich deutlich auf Forderungen fest: Keine baulichen Maßnahmen im Bereich der Eichbergschule, keine Kreisverkehre. Außerdem lehnt sie die Einführung einer Einbahnstraße von der Einmündung Eichbergstraße bis zur Uhlandstraße ab. Neben mehreren Anregungen schlug die CDU-Fraktion auch vor, den verkehrsberuhigten Bereich von den Einmündung Eichbergstraße in die Achdorfer Straße bis zur Einmündung Goethestraße zu erweitern.

In der Ausschuss-Sitzung wurde auch eine erste, grobe Terminplanung festgelegt. Von Juli bis August soll ein zeitlicher Grundlagenplan entstehen, von September bis Oktober soll eine klare Strukturierung des Verkehrskonzepts erfolgen. Der Bau des Lehrerparkplatzes ostwärts der bestehenden Eichbergschule fand weitere Zustimmung.

In der ersten Grundlagenermittlung sollen Komponenten wie der Busverkehr, Schulverkehr, Parkplätze oder Nutzung der öffentlichen Räume definierte werden. Ein geregelter Durchgangsverkehr, die Berücksichtigung von Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine Analyse des Bestandsverkehrsnetzes sind weitere Punkte. Die Stufe zwei beinhaltet ein Verkehrskonzept. Hinsichtlich der Zielpläne, der Definition von Verkehrsbereichen und verschiedenen Parkbereichen sollen Bewertungen durchgeführt werden. Nach einer Vorstellung im Gemeinderat im November sollen von Dezember bis Februar 2024 die möglichen Varianten ausgearbeitet werden. Diese werden dann nach jetzigem Stand im März kommenden Jahres im Gemeinderat vorgestellt.