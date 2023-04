Im Bad Dürrheimer Ortsteil Öfingen wurde am Samstagmorgen festgestellt, dass der Talbach am südlichen Ortsrand stark nach Heizöl roch. Außerdem, so teilt die Polizei mit, wurde auf dem Gewässer ein Ölfilm festgestellt werden.

Die alarmierte Feuerwehr Öfingen sowie das Polizeirevier Schwenningen führten daraufhin Ermittlungen im Ortsbereich durch, um die Stelle ausfindig zu machen, wo das Öl in das Gewässer eintrat.

Mit Kanalkamera dem Täter auf der Spur

Bei ihren Recherchen setzten Feuerwehr und Polizei Spezialgeräte und eine Kanalkamera ein. Damit konnten am späten Samstagnachmittag die Quelle des Ölaustrittes ermittelt werden.

In einer stillgelegten Stallung in der Bühlstraße, so berichtet die Polizei weiter, wurde festgestellt, dass dort die Jauchegrube mit einem Öl-Benzingemisch befüllt war und dieses Gemisch über eine defekte Muffe in die Kanalisation gelangte. Die gute Nachricht: Der Feuerwehr Öfingen gelang es, das ausgetreten Ölgemisch zu binden.

Ermittlungen dauern weiter an

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, der verantwortliche Betreiber der Jauchegrube muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen Umweltgefährdung nach dem Strafgesetzbuch rechnen.