Bad Dürrheim vor 12 Minuten

Öl im Öfinger See: Angler werfen Landratsamt Untätigkeit vor

Umwelt-Knatsch: Anglerverein registriert nach Ölunfall an Ostern neue Ölflecken am Seegrund. Aus Sicht der Umweltbehörde des Landratsamts ist dagegen alles in bester Ordnung.