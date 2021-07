Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag zwischen Mitternacht und drei Uhr einen Einbruch in eine Rettungswache des Roten Kreuz in der Alleenstraße verübt. Während die Helfer der Rettungswache bei einem Einsatz abwesend waren, drang ein Unbekannter in die Räumlichkeiten ein und stahl eine Playstation und einen Rucksack mit rund 50 Euro Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8500-0, zu melden.