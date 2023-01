Vor fünf Jahren, im Jahr 2018, da zählte die Industriegewerkschaft Metall noch rund 8000 Mitglieder im Bezirk Villingen-Schwenningen. Inzwischen sind es nur noch rund 7300.

Den Rückgang führt Thomas Bleile, der 1. Bevollmächtigte im Bezirk, auf die Coronajahre zurück. „Wir konnten ja nicht in die Betriebe und hatten keinen Kontakt zu den Leuten“, erläutert er. Die Zahl der neuen Mitglieder ging daher deutlich zurück. Auf der anderen Seite verzeichnet die Gewerkschaft zahlreiche Abgänge aus ihren Reihen, vor allem durch Todesfälle. Unterm Strich blieb zuletzt ein Minus bei der Mitgliederzahl.

Dazu kam, so schildert Bleile, dass in den Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice so mancher altgediente Gewerkschafter Zeit und Muße hatte, seine Rechnungen und Abbuchungen zu sichten. „Und einige haben sich dann bei uns auch abgemeldet.“

Rund 400 Neuaufnahmen im vergangene Jahr

Im vergangenen Jahr ging es mit dem Ende der Corona-Beschränkungen auch bei der IG Metall wieder aufwärts. Die Neuaufnahmen steigen deutlich an. Wie es aussieht, kann die Gewerkschaft mit den rund 400 neue angemeldeten Mitgliedern ihren Bestand zahlenmäßig halten. Das Corona-Loch scheint überwunden.

Positiv scheint sich auf die Mitgliederentwicklung der Tarifabschluss im vergangenen November ausgewirkt zu haben. Für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall-Branche sind Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten vorgesehen. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro.

Tarifabschluss mit 8,5 Prozent kam sehr gut an

„Das kam sehr gut an bei unseren Beschäftigten“, bestätigt Thomas Bleile. Tenor bei den Mitgliedern: „Die IG Metall kann‘s noch.“ Der Gewerkschaftsfunktionär erläutert dazu: „Wir hatten ja seit 2018 keine monatliche Entgelterhöhung mehr.“ Der gute Tarifabschluss habe um den Jahreswechsel der IG Metall die Aufnahme mehrerer neuer Mitglieder gebracht, berichtet er.

Thomas Bleile, der Erste Bevollmächtigte im IG Metallbezirk Villingen-Schwenningen. | Bild: Bündnis 90/Die Grünen VS

Insofern schaut der Erste Bevollmächtigte recht zuversichtlich ins Jahr 2023, was die Mitgliederentwicklung angeht. Allerdings gibt es für die IG Metall hier durchaus noch Luft nach oben. 2018 verzeichnete die Gewerkschaft noch 600 neue Mitglieder. Mit solchen Zuwachsraten könnte die IGM ihre Mitgliedszahlen auch langfristig wieder steigern.

„Da haben wir noch viel Potenzial in der Region“, unterstreicht Gewerkschafter Thomas Bleile. Denn es gebe noch viele Metallbeschäftigte, die gewerkschaftlich nicht organisiert sind.

Beschäftige sind ängstlicher geworden

Es werde aber zunehmend schwierig, an die Beschäftigten heranzukommen. Viele seien ängstlicher geworden. Auch bei der Rekrutierung von Betriebsräten tut sich die IG Metall zunehmend schwer. Das abbröckelnde Engagement der Menschen für das Gemeinwohl beurteilt der Gewerkschafter als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Aber auch die aktuellen Krisenzeiten führen nach seinem Eindruck dazu, die sich viele Menschen mit ehrenamtlichen Engagement zurückhalten und lieber darauf achten, wie sie selbst über die Runden kommen.

Entwicklung der IG Metall Zu den Hochzeiten in den 70er-Jahren hatte die Metallgewerkschaft im Bezirk Villingen-Schwenningen einst rund 22.000 Mitglieder. Damals befand sich die Gewerkschaftszentrale noch in Villingen. Sie wurde später nach Schwenningen verlagert. Aktuell hat die IG Metall rund 7300 Mitglieder, etwa ein Drittel der einstigen Größe. Der Rückgang spiegelt zum einen die sinkende Beschäftigungszahl der Branche nach dem Niedergang der Uhrenindustrie und der großen Betriebe der Unterhaltungselektronik in den 70er- und 80er-Jahren wider. Zum anderen spiegelt sich darin auch die sinkende Bindungskraft der Gewerkschaften.

Ansonsten erwartet die Metall-Gewerkschafter im neuen Jahr 2023 viel Arbeit. Rund ein Drittel der im letzten Jahr gewählten Betriebsräte sind neu auf diesem Posten. „Die wollen wir von Gewerkschaftsseite betreuen und unterstützen“, kündigt Bleile an.

Den Strukturwandel gestalten

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt soll die Unterstützung des Strukturwandels in den Zulieferbetrieben der Autoindustrie werden. Durch die E-Mobilität steht die Branche vor einem tiefgreifenden Umbruch. „Es gibt einige Betriebe, wo wir genau hinschauen müssen, was die Transformation angeht“, sagt Bleile und kündigt hier Unterstützung an.

Außerdem ist die Gewerkschaft gemeinsam mit der IHK in dem Projekt „Auto“ engagiert. Auch hier geht es in Kooperation mit den Unternehmen darum, den Strukturwandel erfolgreich zu gestalten.