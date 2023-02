In einen kleinen Waldstück zwischen der Dauchinger Straße und der B523 lässt die Telekom aktuell einen circa 53 Meter hohen Stahlgittermast bauen: Damit soll sich die Mobilfunk-Versorgung in Villingen-Schwenningen und der Umgebung deutlich verbessern, wie Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Telekom erklärt.

Bei der freien Fläche im Wald handelt es sich um eine Sturmwurf-Fläche, der Wald gehört der Stadt, die die zehn mal zehn Meter große Fläche verpachtet. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Nutzer könnten dann schneller und stabiler surfen und telefonieren. Die Bauarbeiten in dem kleinen Waldstück haben bereits begonnen, große Stahlfundamente ragen bereits aus dem Boden. 2024 soll der Mast in Betrieb genommen werden, erklärt der Pressesprecher.

Bei der Waldfläche handelt es sich um eine ehemalige Sturmwurf-Fläche, die am Ende eines Sackweges rund zehn auf zehn Meter groß ist, wie Forstamtsleiter Tobias Kühn verrät. Bäume hätten für den Bau des Mobilfunkmastes nicht gefällt werden müssen.

Die Bauarbeiten laufen, die Fundamente und erste Anschlüsse sind gelegt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Fläche gehört der Stadt, die sie an die Deutsche Telekom verpachtet. „In diesem Bereich ist das Netz immer extrem schwach“, weiß Kühn. So habe die Telekom hier nach einer geeigneten Fläche gesucht und das kleine Waldstück habe in dem Suchraum gelegen.

In diesem Gebiet, rechts oben ist das Gewerbegebiet Dauchingen zu erkennen, ist der Mobilfunk-Empfang schwach, hier soll der neue Mast Abhilfe schaffen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das ist nicht der einzige Funkmast, der in der Umgebung von Villingen-Schwenningen geplant ist, weiß Tobias Kühn. „Auch im Groppertal soll einer gebaut werden“, so der Forstamtsleiter.

So wie dieser Mast, der in Ober-Moerlen steht, soll auch der geplante Mobilfunkmast aussehen, der bei der B523 entstehen soll. | Bild: Norbert Ittermann

Hier sei der Empfang ebenfalls ganz schlecht und mit einem Funkmast wolle Vodafon hier Abhilfe schaffen werden. Hier sei mit dem Bau allerdings noch nicht begonnen worden.