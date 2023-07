Nach etwa zwei Jahren Bauzeit und satten 18 Millionen Euro an Investitionen ist es soweit: Am Freitag, 21. Juli eröffnete Energiedienst offiziell seinen neuen Standort in Donaueschingen.

Auf rund 15.000 Quadratmetern Fläche hat der Energieversorger im Gewerbegebiet Breitelen neu gebaut. Dabei verspricht sich der Betreiber Auswirkungen auf die gesamte Baar.

Der rund 18 Millionen Euro teure Bau von Energiedienst in der Robert-Gerwig-Straße ist offiziell in Betrieb. | Bild: Daniel Vedder

Energiedienst will auf die Baar setzen

„Ihr habt jetzt das beste, schönste und modernste Gebäude in der gesamten Gruppe“, untermauerte Boris Philippeit, kaufmännischer Geschäftsführer der ED Netze, die Bedeutung der enormen Investition in den Standort Donaueschingen.

Boris Philippeit, Kaufmännischer Geschäftsführer ED Netze: „Ihr habt jetzt das beste, schönste und modernste Gebäude in der gesamten Gruppe.“ | Bild: Daniel Vedder

Für 90 Mitarbeiter sollen die neuen Büros Platz bieten. Besonders hob Philippeit die neu errichtete Auszubildendenwerkstatt bei der offiziellen Eröffnungsfeier hervor.

„Das ist für die Zukunft elementar wichtig. Wir wollen jungen Leuten etwas bieten und Lust darauf machen, sich bei uns ausbilden zu lassen.“ Zehn angehende Elektroniker habe das Unternehmen aktuell in Ausbildung.

Das ist Energiedienst Energiedienst ist ein deutsch-schweizerisches Energieversorgungsunternehmen, dessen Kerngeschäft die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft ist. Nach eigenen Angaben versorgt die ED Netze GmbH etwa 290.000 Kunden mit Strom, auch über die gesamte Baar verteilt. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

So viel Holz wie möglich soll in den neuen Gebäuden und Hallen der ED Netze in Donaueschingen verbaut werden. Hier an der Fassade der neuen Ausbildungshalle. | Bild: Daniel Vedder

Auswirkungen auf der ganzen Baar

Doch nicht nur Donaueschingen soll laut dem Geschäftsführer vom Umzug profitieren. Vom neuen Standort im Gewerbegebiet sollen Wärme- und Energieversorgung auch in das Umland einfacher werden.

Außerdem habe man laut Philippeit eine schnellere Verkehrsanbindung als am alten Standort im Stadtkern. So könne die ED Netze schneller bei Notfällen überall im Kreis eingreifen.

Auch Gäste aus der Politik sind bei der Eröffnung des neuen Energiedienst-Standorts dabei. Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) links, rechts daneben OB Erik Pauly. Guido Wolf (CDU) zentral. | Bild: Daniel Vedder

Auch der Donaueschinger Oberbürgermeister (OB) Erik Pauly erhofft sich durch die Möglichkeiten des Neubaus viele neue Projekte, die die Energiewende im gesamten Kreis stärker vorantreiben. Energiedienst habe als regionaler Versorger klar diese Verantwortung. Die ED Netze sei „in dieser Hinsicht wichtig für die Baar“.

Oberbürgermeister Erik Pauly bei der Eröffnung des neuen Energiedienst Standorts in Donaueschingen. Rechts daneben Boris Philippeit, kaufmännischer Geschäftsführer der ED Netze. | Bild: Daniel Vedder

Zudem freut sich der OB aus städtischer Sicht vor allem darüber, dass das alte Areal in der Prinz-Fritzi-Allee neue Nutzung findet. Dort sollen bis 2025 beim Neubau des Altenheims St. Michael neue, moderne Pflegeplätze entstehen.

Neubau soll klimaneutral sein

Das neue Gebäude habe für Philippeit aber auch ganz persönliche Ansprüche. Und diese sind hoch gesteckt. Im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes sagt der Betreiber, dass man am neuen Standort klimaneutral sei.

Architekt Günter Limberger beschreibt den Gästen die Besonderheiten des neuen Gebäudes. | Bild: Daniel Vedder

Das spiegele sich an den Materialien im gesamten Bau wider, wie Architekt Günter Limberger betont. „Selbst beim Thema Bodenbelag stand Klimaneutralität im Vordergrund. Der Teppichboden etwa ist ein Recyclingprodukt aus Fischernetzen.“

Wo möglich habe der Architekt Holz verbauen lassen und Betonnutzung auf das Nötigste reduziert. Etwa die Fassaden aller Gebäude seien mit Weißtannenholz aus dem Schwarzwald verkleidet und auch die große Lagerhalle wird in ihrem Inneren von Holzelementen getragen.

Die Besonderheiten: Teppichböden aus recycleten Fischernetzen in den Büros und eine Lagerhalle, die vor allem von Holz getragen wird. | Bild: Daniel Vedder

Selbstversorgung durch „Glasschwerter“

Den Kern in Sachen Nachhaltigkeit macht für Limberger jedoch die spezielle Photovoltaikanalage an der Fassade aus. „Man sieht von außen, was im Betrieb steckt“, umschreibt der Architekt die von ihm eigens für den Neubau entwickelten Solarpanele.

Die teiltransparenten Solarzellen an der Fassade des Gebäudes sollen dabei helfen, den Eigenbedarf an Strom zu decken. | Bild: Architekturbüro Limberger/Tobias Ackermann

Diese Solarzellen seien beidseitig einsatzfähig, können damit auch passiv und nicht nur durch Direkteinstrahlung der Sonne Strom erzeugen. So nehmen sie durch die Befestigung an der Fassade kontinuierlich die Energie der wandernden Sonne auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Zukunft von Photovoltaik? Warum die Fassade des Energiedienst-Neubaus so besonders ist.

Vor allem im Winter soll sich das auszahlen, wie Limberger betont. Nicht nur seien die Solarzellen dann nicht anfällig dafür, von Schnee abgedeckt zu werden, sondern durch den flachen Sonnenstand erzeugten die Zellen zwischen November und April sogar mehr Strom als Dachzellen. Mit diesen „Glasschwertern“ möchte die ED Netze in Zukunft den kompletten Eigenbedarf an Strom selbst produzieren.