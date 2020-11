Hans Christian Spangenberg ist seit November neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, Gastroentereologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Der Professor übernimmt die Stelle von Professor Eike Walter, der nach 23-jähriger Tätigkeit am Klinikum Ende Oktober in den Ruhestand ging.

Schwarzwald-Baar-Kreis Hilfe für die Städte und Kommunen: 31 Millionen Euro fließen in den Kreis Das könnte Sie auch interessieren

Für das Schwarzwald-Baar-Klinikum ist Hans Christian Spangenberg kein Unbekannter. Der 53-Jährige war hier bereits seit 2015 Leitender Oberarzt und seit 2016 zusätzlich Leiter der Zentralen Endoskopie. Die Fachdisziplin der Gastroenterologie umfasst Diagnose und Therapie bei Erkrankungen insbesondere der Verdauungsorgane wie Speiseröhre, Darm, Bauchspeicheldrüse, Galle und Leber. Entsprechend vielseitig ist das Spektrum der Krankheitsbilder. „Auf dem Gebiet der Gastroenterologie hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren enorm viel getan“, beschreibt der Mediziner sein Fachgebiet. Konnte man früher endoskopisch lediglich eine Diagnose stellen, können heute auch therapeutische Maßnahmen mittels Endoskopie vorgenommen werden. Besonders betont Spangenberg die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Allgemein- und Visceral-Chirurgie. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist auch die Zusammenarbeit mit der Klinik für Altersmedizin am Standort in Donaueschingen.

Schwarzwald-Baar-Kreis Wird die Taktung der Schwarzwaldbahn wie schon im Frühjahr erneut reduziert? Das könnte Sie auch interessieren

Als neuer Chefarzt will Spangenberg als Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, Diabetologie sowie Palliativmedizin die Arbeit seines engagierten Vorgängers nicht nur fortsetzen, sondern auch weiter verbessern. So will er fortschrittliche Verfahren in der Endoskopie etablieren. Auch der Diabetologie will er noch größere Bedeutung beimessen. Am Schwarzwald-Baar-Klinikum sieht er hierfür optimale Voraussetzungen. „Dieses Klinikum ist sehr gut ausgestattet und bietet sehr gute Bedingungen“, sagt er, wenngleich auch hier der Fachkräftemangel zu spüren sei.

Schwarzwald-Baar-Kreis Wie ein cleveres Hunde-Team eine entlaufene Artgenossin auf den rechten Weg zurückführt Das könnte Sie auch interessieren

Pro Jahr werden in der Klinik für Innere Medizin I rund 3500 Patienten stationär und zwischen 5000 und 6000 ambulant behandelt. Das alles gehe nicht ohne ein qualifiziertes Team, das aus acht Oberärzten und 14 Assistenzärzten besteht. „Ohne Team ist ein Chef nichts“, so das Credo von Hans Christian Spangenberg. Spangenberg stammt ursprünglich aus der Nähe von Aachen, ist verheiratet und hat drei Kinder.