Vom Ufer aus sind in der Dämmerung nur die starken Scheinwerfer zu erkennen, die versuchen, im trüben Wasser für etwas Sicht zu sorgen. Vergebens. Doch glücklicherweise ist die Drohne nicht auf Sicht angewiesen. „Wir können auch bei Nullsicht Gegenstände im Wasser auffinden“, erläutert Gallus Kaufmann.

Zahlreiche interessierte Besucher verfolgen die Demonstration einer Unterwasserdrohne zum Auffinden von Personen in trpben Gewässern. Rechts die Gründer des Startup-Unternehmens Tethys, Andrej Studer und Gallus Kaufmann (rechts). | Bild: Sprich, Roland

Er ist Mitgründer der Firma Tethys aus Zürich. In Kooperation mit der Schweizer Polizei und dem Militär wurde die Unterwasserdrohne „Proteus“ entwickelt. Diese wird beim Virtual Fires Congress (VFC) in St. Georgen, bei dem verschiedene Unternehmen ihre Roboterlösungen für Brandbekämpfung und Menschrettung präsentieren, vorgestellt.

Neben renommierten Herstellern und Lieferanten für feuerwehrtechnisches Zubehör hat ein junges Start-up-Unternehmen aus der Schweiz eine Unterwasserdrohne im Echteinsatz im Klosterweiher vorgestellt.

„Unser Einsatzgebiet ist in trüben Gewässern und Gewässern mit starker Strömung zum Porten von Personen und Gegenständen“, erläutert Kaufmann, während Andrej Studer, ebenfalls Mitgründer des Start-ups, das Unterwassergefährt mit der Steuerungseinheit einer Spielekonsole durch den trüben Weiher steuert.

Der Feuer-Kongress Der Virtual-Fires-Congress wird seit 2005 von der Firma Imsimity in St. Georgen ausgerichtet. Teilnehmende sind oberste Entscheider der unterschiedlichsten Rettungsorganisationen von der Feuerwehr bis hin zur Polizei. Am zweiten Tag des Fachseminars besuchten die Teilnehmer die Bundeswehrschule für ABC-Abwehr in Stetten am kalten Markt.

Auf einem Monitor können die Besucher, darunter Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe St. Georgen, genau verfolgen, wie die Drohne unter Wasser den Bereich Meter für Meter abfährt. Über Sonar können Gegenstände sichtbar gemacht werden. Die Übertragung der Daten erfolgt über Glasfaserkabel.

Das Einsatzgebiet von „Proteus“ ist sowohl für Binnengewäser und Flüsse mit starker Strömung vorgesehen, wo der Einsatz von Tauchern zum Auffinden von vermissten Personen oder beispielsweise Munition zu gefährlich ist.

Bei der Demonstration im Klosterweiher wurden bei den Mitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Erinnerungen an den Sommer wach, wo die Taucher bei einer Übung Kriegsmunition zutage förderten.

Diese Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden im Sommer im Klosterweiher gefunden, allerdings nicht durch einen Unterwasserdrohne, sondern von örtlichen Tauchern. | Bild: Sprich, Roland

„Auch in den Schweizer Gewässern lagern tausende Tonnen Munition“, sagte Gallus Kaufmann, der über den Munitionsfund im Klosterweiher bereits Kenntnis hatte. Bei einer kurzen Suche wurde übrigens keine weiteren Munition gefunden.