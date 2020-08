Pro Jahr wagen in Deutschland etwa eine halbe Millionen Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Für einen Großteil dieser Unternehmer ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg erste Anlaufstelle auf dem Weg zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell. „Täglich stehen wir einer Vielzahl an Gründern und Gründungsinteressierten mit Rat und Tat zur Seite, helfen beim Gründungszuschuss oder beim Businessplan und informieren im Rahmen von Veranstaltungen und Seminaren“, sagt IHK-Gründungsexpertin Marlene Hauser. „Wir merken dabei aber auch, dass viele vor großen Herausforderungen stehen, die eigene Geschäftsidee erfolgreich zu realisieren.“

Ein einzigartiges Angebot

Die IHK hat deshalb gemeinsam mit Partnern aus der Region das Projekt „Gründergarage“ ins Leben gerufen, die am 12. August in VS-Schwenningen feierlich eröffnet wird. „Damit wollen wir Gründer in der Region zukünftig noch besser und zielgerichteter begleiten und mehr Transparenz über die Vielzahl der unterschiedlichen Angebote schaffen“, so Hauser. Mit der Gründergarage soll die Gründungskultur in der Region weiter gestärkt werden. Dieses Angebot sei für Gründungswillige und Gründer in der Region einzigartig.

Rahmenbedingungen müssen stimmen

Das Thema Gründung spielt bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg eine ganz besondere Rolle. Die ehrenamtliche Vollversammlung hat sie zu einem Schwerpunkt der IHK-Arbeit erklärt, sagt Thomas Wolf, Mitglied der IHK-Geschäftsleitung. „All diese gemeinsamen Aktionen und Bemühungen stoßen nur auf fruchtbaren Boden, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Gründer brauchen zum Beispiel mehr denn je niedrige bürokratische Hürden, Möglichkeiten zur Vernetzung, geeignete und bezahlbare Geschäfts- und Veranstaltungsräume und leistungsfähige und stabile Internetverbindungen“, so Wolf.

Anmeldungen sind hier möglich

Anmeldungen zur Eröffnung der Gründergarage am 12. August um 18 Uhr in VS-Schwenningen, Lichtentaler Straße 6, nimmt IHK-Gründungsberaterin Marlene Hauser unter gruendergarage@vs.ihk.de oder telefonisch unter 07721 922-348 entgegen. Anmeldungen sind auch online möglich unter www.veranstaltungen-ihk-sbh.de/kickoff.

So funktioniert die Bewerbung

Interessierte können sich zur Teilnahme an der Gründergarage bewerben. Dort werden sie über mehrere Monate hinweg betreut und von erfahrenen Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft begleitet. Die Bewerbungsfrist für den ersten Durchgang endet am 13. September. Weitere Informationen, Zulassungsvoraussetzungen oder die Bewerbungsunterlagen sind abrufbar unter www.ihk-sbh.de/gruendergarage.